Carlos Marín cumple 150 partidos con el Córdoba CF con regusto agridulce: lesión y cambio al descanso

El Córdoba CF cayó derrotado el pasado domingo por quinta vez consecutiva en esta fase de la temporada. Fue la Real Sociedad B su verdugo en esta ocasión, condenando los fallos defensivos del bloque de Iván Ania para resolver el cruce en apenas un cuarto de hora, con dos zarpazos que supusieron el 0-2 definitivo. Una cita, además, para la que el técnico blanquiverde había optado por plan repleto de ajustes, aunque sin tocar una demarcación concreta: la portería. Reafirmó precisamente el asturiano a Carlos Marín bajo palos, en entredicho tras su gris reestreno semana atrás frente al Racing de Santander en El Sardinero (4-3), y que en su vuelta al once en El Arcángel tampoco tuvo una tarde sencilla. De hecho, era la de su partido número 150 defendiendo la elástica cordobesa, en el que concedió dos dianas, evitó otras tantas e incluso tuvo que marcharse lesionado por un fuerte golpe en la cadera.

Como blanquiverde, 150 partidos

Y es que el guardameta cumplió ante el Sanse el centenar y medio de actuaciones como blanquiverde, en su quinta campaña en la entidad. Un hito que, a su vez, refrendó su condición de ser el jugador con más encuentros disputados de la actual plantilla, por encima de Carracedo, que suma 145. En este curso, el meta había pasado a un segundo plano tras la llegada de Iker Álvarez, disputando tan solo ocho jornadas domésticas. No obstante, le restan dos campañas más de contrato para ampliar sus números en El Arcángel.

Pese a la derrota, el cancerbero no pudo hacer nada en los dos tantos del cuadro txuri-urdin. Un gran gol de Ochieng tras una jugada individual, y otro de penalti, definido por Dani Díaz, hicieron que el meta volviese a tener que recoger el balón de las redes por segunda jornada sucesiva. En lo que se refiere a su rendimiento personal, clave fue para evitar una sangría mayor en acciones ante los propios Ochieng y Díaz, ambos en la primera mitad.

Hasta la aproximadamente la media hora duró el fuelle, tras un lance embarrado con el atacante keniata -autor de la primera diana del partido- que requirió la entrada de los servicios médicos del club para asistir al capitán blanquiverde, visiblemente dolorido. Aún así, aguantó sobre el terreno de juego durante el tiempo restante hasta la llegada del descanso, cuando fue relevado en funciones por Iker Álvarez.

Molestias en la cadera

El mismo preparador ovetense fue el que, más tarde en rueda de prensa, confirmó las molestias que obligaron a retirar del verde al «13». «Tiene un golpe en la cadera y solicitó el cambio al descanso. Estuvo toda la segunda parte con hielo, no podía continuar», desveló. Ahora, el almeriense tendrá por delante la recuperación de sus molestias -que a priori no deberían ser graves-, con vistas a retomar el duelo por la titularidad bajo palos.

Carlos Marín atrapando el balón en el encuentro Córdoba CF-Real Sociedad / Manuel Murillo

Sobre la cabeza del entrenador del Córdoba CF rondará ahora la duda de si el portero almeriense estará disponible en un par de semanas, cuando los blanquiverdes tendrán que realizar un tourmalet con tres encuentros en apenas diez días, dos de ellos contra rivales que están peleando para entrar en los puestos que dan acceso al play off de ascenso, como el Burgos y el Deportivo de La Coruña, además de recibir en El Arcángel al Mirandés.

Y es que, durante esas fechas se llevará a cabo el parón de selecciones del mes de marzo, e Iker Álvarez podría ir con el combinado nacional de Andorra para disputar los duelos ante las selecciones de San Marino y Montenegro. Aun así, como ya ocurrió durante el pasado mes de noviembre, podría ser el ex del Villareal liberado de la convocatoria, realizada por su padre, Koldo Álvarez -actual seleccionador del Principado-, para continuar a los órdenes de Iván Ania.