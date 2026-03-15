Suspenso general para el Córdoba CF en su preocupante actuación ante la Real Sociedad B

CARLOS MARÍN (5)

Medio partido

Se marchó con molestias en el descanso. Tuvo tiempo de encajar dos y salvar otros tantos.

ÁLVARO TRILLI (5)

Argumento arriba

Mejor en ataque que en defensa. Acabó el coruñés siendo una de las piezas más activas en busca de la remontada. Detalles.

XAVI SINTES (2)

Fuera de juego

Sigue sin encontrar el equilibrio el balear, desdibujado desde hace un mes. Lento en las coberturas, flojo en las vigilancias.

ÁLEX MARTÍN (2)

Similar

No está en su mejor momento, igual que su par. Sufre mucho, se enreda en exceso y se está viendo superado cada partido.

CARLOS ALBARRÁN (1)

Superado

Irreconobicle. Dani Díaz hizo y deshizo por su banda. No propuso dificultad alguna y cometió el penalti que acabó transformando el cántabro. Sustituido al descanso.

ISMA RUIZ (4)

Sacrificado

Ante las circunstancias, le tocó armar más juego que de costumbre. Dio fluidez, pero no claridad. Se desfondó en las coberturas y retornos.

PEDRO ORTIZ (1)

No aportó

Prácticamente testimonial la presencia del balear, que no entró en juego. Volvía al once tras ocho jornadas y desaprovechó la oportunidad.

MIKEL GOTI (2)

Desdibujado

No encontró su sitio ante sus excompañeros. Sin incidencia entre líneas, ni ocasiones para crear peligro. Muy poco del vizcaíno.

JACOBO (3)

De banda al centro

Mejoró en mediapunta, tras una primera mitad sin mucho vuelo por banda. Dejó un par de ocasiones claras y colaboró en defensa.

CARRACEDO (5)

El mejor

Se hecho el equipo a la espalda. Durante muchos minutos, única fuente de peligro. Lo intentó, percutió, forzó una expulsión y no se cansó de desbordar.

ADRIÁN FUENTES (3)

Fallón

Tuvo dos ocasiones claras para ver puerta y, en otra, topó con la madera. No anduvo excesivamente marcado, pero tampoco encontró su sitio.

SERGI GUARDIOLA (-) Sin incidencia.

ADILSON (5) Revolucionó, aunque perdonó.

DALISSON (-) Sin tiempo.

IKER ÁLVAREZ (5) Apenas intervino.

DIEGO BRI (4) No sufrió atrás, pero tampoco aportó arriba.