Iván Ania, tras la derrota ante la Real Sociedad B: "Llevamos una mala dinámica que tenemos que cortar cuanto antes"

El Córdoba CF no levanta cabeza y volvió a marcharse de vacío, sumando así su quinta derrota consecutiva. Los blanquiverdes tuvieron que remar a contracorriente después de encajar dos goles en los minutos iniciales, lo que condicionó el desarrollo del partido. Pese a que el equipo reaccionó tras el descanso, mostrando una versión más ofensiva y generando varias ocasiones para recortar distancias, la falta de acierto impidieron que los de Iván Ania pudieran cambiar el signo de un duelo que terminó prolongando su mala racha de resultados. «Dos tiempos diferenciados, un primer tiempo en el que ellos a la contra nos hacen daño, dos goles, tuvieron incluso ocasiones para haber hecho alguno más, y en la segunda parte, tuvimos muchísimas llegadas, con muchísimos disparos. Tuvimos ocasiones suficientes para empatar, ganar e incluso golear. Llevamos una mala dinámica de cinco derrotas consecutivas que tenemos que cortar cuanto antes», expuso el asturiano.

Modificaciones

La necesidad de mejorar en los aspectos defensivos centran el análisis tras el encuentro, con especial atención a la presión y a la concentración del equipo en determinadas fases del juego. «Intento modificar cosas, modifico a veces presión en función del rival, en ciertas situaciones de una semana que tuvimos esos tres partidos, presionamos de una manera, ahora modifiqué la presión, nos centramos en los defensivos, porque los defensas somos todos, el que golpee en directo, seamos ganadores de la disputa, pero lo cojamos de seguida igual, somos un problema de los defensas, es un problema de concentración, de atención, son situaciones en las que cosas se encuentran, cosas nuevas, pero mucho menos en las que estamos», señaló.

«Como entrenador, intento buscar soluciones, modificando cosas, sobre todo en el aspecto defensivo, que es el que más nos está penalizando. Es la primera vez que pierdo cinco partidos seguidos, para mí es una situación nueva, pero yo soy el capitán del barco, debo transmitir mi fortaleza a ellos, es un momento difícil para todos, todos estábamos muy ilusionados con unas expectativas reales que se habían generado, la realidad es que el equipo estaba bien, pero también es cierto que no es habitual perder cinco partidos. Hay que pensar en positivo, aunque después de cinco partidos y cinco derrotas es difícil hacer un análisis positivo, pero mañana en frío debemos hacer un análisis profundo, y trabajar las cosas que tenemos que mejorar», afirmó.

Caso Rubén Alves

La situación física de Rubén Alves volvió a generar dudas a última hora, después de que el jugador tuviera que caerse de la convocatoria pese a haber entrado inicialmente en los planes para el partido. «Estaba convocado, pero me comentó que no se encontraba disponible y se ha caído de la convocatoria. Se levantó con una mala sensación y me dijo que no estaba para jugar. Iba a ser titular, pero se levantó con una molestia, entiendo que muscular. No lo sé», explicó.

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Mensaje a la afición

El técnico blanquiverde quiso aprovechar para lanzar un mensaje a la afición: «Solamente puedo decir gracias por el apoyo, un mensaje de agradecimiento por el apoyo, porque incluso con 2-0 se siguieron animando, mostraron su orfado cuando acabó el partido, entendible, porque vamos, cinco derrotas seguidas y ve que estén con nosotros, que los vamos a necesitar, que los vamos a necesitar, y que igual que durante muchas jornadas se sintieron orgullosos del equipo, vamos a regresar, no están saliendo las cosas, está claro, pero es un equipo que trabaja, que se esfuerza, los resultados no llegan, y en esos momentos necesitamos algo para la afición, como siempre».