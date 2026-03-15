Isma Ruiz, tras el encuentro ante la Real Sociedad B: "Nosotros seguimos creyendo en el trabajo diario"

Ni agitando el esquema, removiendo conciencias o apelando al orgullo interno. Tampoco aprovechando brotes verdes de citas atrás o, por mera competitividad, encontrando una vía para mejorar el rendimiento en el regreso a El Arcángel. No carbura, ni apunta a hacerlo a corto plazo, el Córdoba CF de Iván Ania, que frente a la Real Sociedad B (0-2) cedió su quinta derrota consecutiva de esta fase de temporada, acompañada, además, de toda la sintomatología que viene presentado durante este último mes… «Ahora los resultados no se están dando, pero nosotros seguimos creyendo en el trabajo diario, en el trabajo del míster. Y hay que cortar esta dinámica cuanto antes. Vamos a enfrentar los próximos partidos de mejor manera», señaló Isma Ruiz, una de las voces autorizadas de la plantilla, visiblemente insatisfecho tras el encuentro ante el filial txuri-urdin.

Visión y fortaleza

A pesar de la mala dinámica, el conjunto demuestra capacidad de reacción y confianza en sus fortalezas, especialmente en transiciones rápidas y duelos individuales. «Nos están generando goles muy rápidos. Es verdad que la segunda parte mucho mejor, pero hay que salir más enchufados. Siempre hay que intentar ponernos antes en el marcador, porque si no ya nos cuesta mucho remontar los partidos que estemos generando en los juegos», indicó.

Sobre el estilo de juego, afirmó: «En el campo se ve que es un corredor previsible, porque los rivales ya le atacan de la misma forma y le hacen daño igual. Pero es verdad que en transiciones somos un equipo muy fuerte. Nos gusta el duelo 1-1 y jugar fútbol. Eso hace que el equipo esté siempre abierto en situaciones muy abiertas». A la hora de mirar hacia el futuro, dejó claro que la mentalidad del vestuario se centra en el próximo encuentro: «Supongo que ahora mismo es un poco absurdo mirar a otro partido que no sea el próximo, un partido que pueda cambiar la dinámica. El próximo partido se gana, y de ahí tiramos hacia adelante».

Confianza en el plan

Ante posibles la presión por objetivos alternativos, Isma Ruiz destacó que la situación no afecta al equipo: «Eso no ha generado ninguna presión. Llevamos una dinámica mala, pero seguimos creyendo en el plan, en todos mis compañeros y sobre todo en el trabajo diario. El míster decide una cosa, nosotros tenemos que hacerla, y hay partidos que se dañan un poco, pero hay que mejorar y seguir adelante».