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Fútbol | 30ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF - Real Sociedad B, en directo | Díaz marca el segundo de los visitantes desde los once metros

Los de Iván Ania buscan zanjar la mala racha de resultados, tras cuatro derrotas consecutivas, frente a un filial txuri-urdin al alza

Una familia en El Arcángel en la previa del Córdoba CF-Real Sociedad B.

Una familia en El Arcángel en la previa del Córdoba CF-Real Sociedad B. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa a competición con una idea clara: volver a la victoria. Porque cuatro son las derrotas consecutivas que lleva a la espalda el equipo de Iván Ania, que después de tampoco reconducir la serie frente al Racing de Santander en El Sardinero (4-3) hace una semana, este domingo buscarán recuperar el compás frente a la pujante Real Sociedad B en El Arcángel, a partir de las 14.00 horas. Llega inspirado el bloque txuri-urdin, después de imponerse al Castellón en Zubieta y haber firmado cuatro victorias entre las cinco citas más recientes que ha disputado. Además, apenas cuatro puntos separan a ambos contendientes en la tabla de LaLiga Hypermotion, por lo que el cruce tendrá varios pulsos paralelos: entre dinámicas, entre objetivos y entre sensaciones.

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