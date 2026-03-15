En Directo
Fútbol | 30ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF - Real Sociedad B, en directo | Díaz marca el segundo de los visitantes desde los once metros
Los de Iván Ania buscan zanjar la mala racha de resultados, tras cuatro derrotas consecutivas, frente a un filial txuri-urdin al alza
El Córdoba CF regresa a competición con una idea clara: volver a la victoria. Porque cuatro son las derrotas consecutivas que lleva a la espalda el equipo de Iván Ania, que después de tampoco reconducir la serie frente al Racing de Santander en El Sardinero (4-3) hace una semana, este domingo buscarán recuperar el compás frente a la pujante Real Sociedad B en El Arcángel, a partir de las 14.00 horas. Llega inspirado el bloque txuri-urdin, después de imponerse al Castellón en Zubieta y haber firmado cuatro victorias entre las cinco citas más recientes que ha disputado. Además, apenas cuatro puntos separan a ambos contendientes en la tabla de LaLiga Hypermotion, por lo que el cruce tendrá varios pulsos paralelos: entre dinámicas, entre objetivos y entre sensaciones.
Carlos Marín se duele
32'. Entran las asistencias médicas para atender a Carlos Marín. Continúa en el partido el meta almeriense.
La Real en busca del tercero (0-2)
28'. ¡AL PALOOOOOOO! A punto estuvo de hacer el tercero la Real Sociedad B de la mano de Carrera.
Asistencias médicas
27'. Entran las asistencias médicas para atender a Ochieng. Queda en nada.
Segundo tanto de la Real Sociedad B (0-2)
18'. Gol de la Real Sociedad B. No falla desde los once metros Díaz. Los de Jon Ansotegi amplian la distancia en el marcador.
Penalti
18'. Finalmente, Arcediano Monescillo señala penalti a favor de los blanquiazules.
Posible penalti
18'. El colegiado revisa en el VAR un posible penalti a favor de la Real.
Amonestación
14'. Tarjeta amarilla para Xavi Xintes. Primera amonestación del encuentro.
Se adelanta la Real Sociedad B (0-1)
11'. Gol de la Real Sociedad B.
Jugada individual de Ochieng que acaba definiendo con un chut cruzado ante Carlos Marín.
Primera ocasión del Córdoba CF (0-0)
3'. ¡UUUUUUUUUY! Llegó la primera del Córdoba CF. En mano a mano, Fraga despeja el chut de Adrián Fuentes y evita el primer tanto blaquiverde.
Comienza el encuentro (0-0)
1'. ¡Arraaaaaaaaaanca el encuentro en El Arcángel! Primera posesión para los visitantes.
- Dónde comer en la sierra de Córdoba: cinco restaurantes perfectos para un día en la naturaleza
- El giro que amenaza la Semana Santa de Córdoba: estos son los días con posibilidad de lluvia
- El Ayuntamiento de Córdoba salva el escollo de los cernícalos primilla e iniciará este año la construcción del jardín del Campo Santo de los Mártires
- La diseñadora cordobesa Juana Martín presenta en Madrid su nueva colección flamenca: 'Herencia'
- Brecha de género en la Universidad de Córdoba: el nuevo alumnado femenino en Química y Bioquímica impulsa un ligero cambio de tendencia
- Senderismo en Córdoba: la ruta que sigue los pasos de califas y romanos hasta Santa María de Trassierra
- Un herido tras ser golpeado su vehículo por un coche de la Policía Local de Córdoba en la glorieta de El Arcángel
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un acueducto romano entre arroyos y cascadas