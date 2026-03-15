Córdoba CF - Real Sociedad B, en directo | Díaz marca el segundo de los visitantes desde los once metros

El Córdoba CF regresa a competición con una idea clara: volver a la victoria. Porque cuatro son las derrotas consecutivas que lleva a la espalda el equipo de Iván Ania, que después de tampoco reconducir la serie frente al Racing de Santander en El Sardinero (4-3) hace una semana, este domingo buscarán recuperar el compás frente a la pujante Real Sociedad B en El Arcángel, a partir de las 14.00 horas. Llega inspirado el bloque txuri-urdin, después de imponerse al Castellón en Zubieta y haber firmado cuatro victorias entre las cinco citas más recientes que ha disputado. Además, apenas cuatro puntos separan a ambos contendientes en la tabla de LaLiga Hypermotion, por lo que el cruce tendrá varios pulsos paralelos: entre dinámicas, entre objetivos y entre sensaciones.

Carlos Marín se duele 32'. Entran las asistencias médicas para atender a Carlos Marín. Continúa en el partido el meta almeriense.

La Real en busca del tercero (0-2) 28'. ¡AL PALOOOOOOO! A punto estuvo de hacer el tercero la Real Sociedad B de la mano de Carrera.

Asistencias médicas 27'. Entran las asistencias médicas para atender a Ochieng. Queda en nada.

Segundo tanto de la Real Sociedad B (0-2) 18'. Gol de la Real Sociedad B. No falla desde los once metros Díaz. Los de Jon Ansotegi amplian la distancia en el marcador.

Penalti 18'. Finalmente, Arcediano Monescillo señala penalti a favor de los blanquiazules.

Posible penalti 18'. El colegiado revisa en el VAR un posible penalti a favor de la Real.

Amonestación 14'. Tarjeta amarilla para Xavi Xintes. Primera amonestación del encuentro.

Se adelanta la Real Sociedad B (0-1) 11'. Gol de la Real Sociedad B. Jugada individual de Ochieng que acaba definiendo con un chut cruzado ante Carlos Marín.

Primera ocasión del Córdoba CF (0-0) 3'. ¡UUUUUUUUUY! Llegó la primera del Córdoba CF. En mano a mano, Fraga despeja el chut de Adrián Fuentes y evita el primer tanto blaquiverde.