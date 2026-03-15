Córdoba CF-Real Sociedad B: altas, bajas y posibles onces para el partido en El Arcángel

Se presenta el Córdoba CF en una nueva estación de su temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion este domingo, en El Arcángel, donde a partir de las 14.00 horas recibirá a la enrachada Real Sociedad B de Ion Ansotegi con la idea de reconducir sensaciones y resultados tras cuatro jornadas de vacío. No pudieron reconectar con la senda de la victoria los de Iván Ania semana atrás ante el Racing de Santander en El Sardinero (4-3), por lo que el regreso al hogar, máxime también tras la última actuación en él -la goleada adversa frente al Andorra-, traerá cola frente a uno de los conjuntos más en forma de la categoría.

Porque viene el preparador asturiano de firmar la peor racha de su trayectoria en los banquillos y, lógicamente, también de toda su etapa como blanquiverde. El saldo ha sido el traslado desde la séptima plaza, donde andaba el equipo instalado desde hace aproximadamente un mes, a ahora un más terrenal undécimo puesto, con 41 puntos en el bolsillo -cero de los últimos 12- y a otros siete de distancia respecto al sexto clasificado. En términos defensivos, las cifras lo explican: los califas llegan de encajar 13 goles en cuatro encuentros, por siete que han logrado anotar.

Lo de la otra trinchera exigirá acabar con toda esa retahíla de malos números. El Sanse, revitalizado a domicilio, asoma por tierras andaluzas después de golear al Castellón en Zubieta (4-2) y haber logrado salir con el botín al completo de sus dos salidas más recientes, frente al Andorra y el Cádiz. Es, de hecho, el equipo txutir-urdin el segundo más entonado en este tramo de Liga -solo por detrás del Almería-, habiendo logrado cuatro victorias en cinco jornadas.

Altas, bajas y novedades

En cuanto al parte médico, ligeros movimientos habrá en el plan del asturiano. No peligra su participación en él, o al menos en convocatoria, Kevin Medina, aquejado de ciertas molestias a inicios de semana. Con lupa también se vigila a Alberto del Moral, aún entre algodones, que bien podría incluirse en lista, pero difícilmente sumar minutos tras una insistente lesión muscular. Más radical es el caso de Juan María Alcedo y Franck Fomeyem, ambos evolucionando de sus respectivas dolencias, pero todavía fuera del plan.

Y solo con dos bajas contará Ion Ansotegi en su esquema, ante la no disponibilidad de Darío Ramírez e Iker Calderón.

Iván Ania da instrucciones a sus futbolistas durante un entrenamiento de esta semana. / MANUEL MURILLO

Alineaciones probables

Dado este escenario, estos son los dos posibles onces de cara al encuentro de este domingo:

Córdoba CF: Carlos Marín, Diego Bri, Xavi Sintes, Álex Martín, Álvaro Trilli, Isma Ruiz, Mikel Goti, Dani Requena, Dalisson de Almeida, Carracedo y Adrián Fuentes.

Carlos Marín, Diego Bri, Xavi Sintes, Álex Martín, Álvaro Trilli, Isma Ruiz, Mikel Goti, Dani Requena, Dalisson de Almeida, Carracedo y Adrián Fuentes. Real Sociedad B: Fraga, Dadie, Kita, Luken Beitia, Balda, Gorosabel, Aguirre, Carbonell, Gorka Carrera, Ochieng y Dani Díaz.

El choque será dirigido por el ciudadrealeño Dámaso Arcediano Amonescillo, adscrito al comité castellano-manchego, con Pablo González Fuertes en el VAR.