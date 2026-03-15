El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el choque ante la Real Sociedad B

Quinto episodio de la crisis del Córdoba CF en esta fase de la temporada, ahora, tras el capítulo firmado frente a la Real Sociedad B en El Arcángel (0-2). En apenas un cuarto de hora dejó resuelto el pleito el filial txuri-urdin, más listo, inteligente y, casi parecía que experimentado, para hurgar en las debilidades defensivas blanquiverdes, que una vez más costaron los puntos. Mejoró el bloque de Iván Ania tras el carrusel de cambios durante el descanso, incluso protagonizó una digna segunda mitad, aunque volvió a verse incapaz de desandar lo andado en una calamitosa puesta en escena. Acabó embotellando al rival, pero sin llegar a ver puerta.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División se desarrolla a través de un campeonato liguero de 42 jornadas en el que todos los equipos acumulan puntos según los resultados obtenidos, lo que determina la clasificación final una vez concluido el calendario.

Al término de la fase regular, los dos primeros clasificados ascienden de forma directa a Primera División. Los equipos que finalizan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden a un play off de ascenso del que saldrá la tercera y última plaza para subir de categoría. En el extremo opuesto de la tabla, los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La presente temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y concluirá el 31 de mayo. A lo largo de ese periodo se disputan los 462 partidos que integran la fase regular. Una vez finalizada, una semana después arranca la fase de promoción.

El play off se disputa mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo peor clasificado en la liga actúa como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor posicionado juega la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos reglamentarios y una eventual prórroga el marcador global permanece empatado, no se recurre a los penaltis: la clasificación se resuelve a favor del equipo mejor situado en la fase regular gracias a la ventaja deportiva.

El cuadro queda establecido de la siguiente manera: el tercer clasificado se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto en las semifinales. Los vencedores de ambas eliminatorias acceden a una final, también a doble partido. El ganador de esa final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.