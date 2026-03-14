La Real Sociedad B, un visitante revitalizado que amenaza al Córdoba CF

Duelo de rachas en El Arcángel. El Córdoba CF recibe este domingo a la Real Sociedad B (14.00 horas) en un claro cruce de dinámicas: las malas sensaciones de cuatro derrotas consecutivas por el bando blanquiverde, frente a la efervescencia del segundo equipo más en forma de esta fase del campeonato en LaLiga Hypermotion, en clave visitante. Los de Iván Ania, en ese escenario, regresan a su feudo con la idea de reponerse del mal trago en El Sardinero ante el Racing de Santander (4-3) y, sobre todo, de la nefasta imagen sellada fechas atrás con el Andorra en casa (1-4). Frente a otro recién ascendido tocará nivelar ese parcial, un cuadro que bajo la batuta de Ion Ansotegi asoma al alza, después de imponerse al Castellón en Zubieta (4-2), y que ha logrado experimentar una metamorfosis total en lo relativo a sus actuaciones a domicilio.

Un visitante renacido

Los números avalan al filial del cuadro txuri-urdin. De hecho, llega de hacerse con la victoria en sus dos últimas salidas: ante el Andorra (1-2) y el Cádiz (0-2). Dos equipos, anecdóticamente, que este curso ya han visitado territorio cordobés y saben de buena mano lo que es hacerse con los tres puntos en el hogar del combinado califal... Eso sí, pese a su buen momento de forma, el Sanse asoma todavía como el tercer peor visitante de la competición, con 11 de 42 puntos posibles en esa condición. Es más, no logró puntuar en campo ajeno hasta pasada la jornada 18 de campeonato. Hasta ahí, había concedido 18 goles en ocho encuentros, siendo el peor visitante...

Fue una semana de inflexión, marcada por la contundente victoria frente al Deportivo de la Coruña en Riazor (0-3). Desde aquel cruce, solo han caído en un encuentro, concretamente en la visita al Leganés en Butarque (2-0) del pasado mes de enero, consiguiendo entre tanto 11 de los 18 puntos más recientes a su disposición lejos de casa. Es decir, tres victorias, dos empates -ante Zaragoza y Cultural- y una única derrota.

Dos rachas contrapuestas

Ha sido este estado de forma, el del único filial que compite actualmente en la división de plata, el que ha logrado colocar a los de Ansotegi con cierto colchón respecto a los puestos de descenso. Ya se encuentran a seis del Huesca, primero tras la línea roza, con un total de 37 puntos en su cuenta, siendo el actual decimocuarto clasificado. Solo otros cuatro lo separan ya del propio Córdoba CF, merced de las dos rachas concurrentes: cuatro jornadas sin puntuar y cuatro victorias entre las últimas cinco citas, respectivamente.

Isma Ruiz junto a Eceizabarrena en un duelo en el partido de ida entre el Córdoba CF y la Real Sociedad / LOF

En la resurrección del joven cuadro realista, uno de los baluartes más importantes es Job Ochieng. El keniata ha anotado cinco goles en los últimos cuatro partidos disputados y es uno de los jugadores más determinantes del Sanse, llegando ser llamado en varias ocasiones por Pellegrino Matarazzo, entrenador del primer equipo, y disputando minutos en un par de ocasiones, ante el Elche, en competición doméstica, y el Athletic Club, en las semifinales de la Copa del Rey.

Esta dinámica es totalmente opuesta a la del Córdoba CF. Los de Iván Ania encadenan cuatro derrotas, ante el Racing (4-3), Andorra (1-4), Ceuta (2-3) y Almería (2-1), y están sufriendo en el aspecto defensivo. Los blanquiverdes han encajado 13 tantos en estos encuentros y están notando una fragilidad en la zaga que no habían tenido durante el curso. Es por ello, que el partido del próximo domingo ante su gente se afronta como esencial para volver a recuperar sensaciones y volver a la senda de la victoria antes del tourmalet de las próximas dos semanas, donde le esperan varios duelos directos como el Burgos, el Dépor o el Cádiz.