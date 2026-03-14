Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF-Real Sociedad B

El Córdoba CF regresa a la competición este domingo (14.00 horas) en El Arcángel bajo un mar de dudas. Delante tendrán a uno de los equipos más en forma de LaLiga Hypermotion, la Real Sociedad B, que ha conseguido la victoria en cuatro de los últimos cinco partidos. Dinámica completamente diferente a la de los blanquiverdes, quienes llevan sin puntuar desde hace justo un mes, cuando se deshicieron del Leganés en su feudo por dos tantos a uno. Es por ello que la cita ante el Sanse se antoja crucial para dejar atrás las malas sensaciones.

La retransmisión del partido podrá seguirse a través de las diferentes plataformas que forman parte de LaLiga Hypermotion TV. La señal principal se emitirá en Movistar Plus+ y DAZN, que cuentan con los derechos televisivos de la competición. Además, el encuentro también estará disponible en las ofertas de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por su parte, el grupo MásMóvil permitirá acceder a la emisión mediante sus marcas comerciales Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. A nivel local, PTV Telecom continuará ofreciendo la señal a través de Zapi, un servicio disponible mediante suscripción mensual.

Duelo de rachas

En cuanto a las dinámicas de ambas plantillas, los de Iván Ania intentarán volver a mostrar su mejor faceta defensiva. Y es que, han sido trece los goles encajados por los blanquiverdes en estos últimos cuatro encuentros disputados, ante el Racing (4-3), Andorra (1-4), Ceuta (2-3) y Almería (2-1). Por tanto, este duelo ante el filial txuri-urdin se perfila como esencial para intentar regresar a la senda de la victoria y sumar de tres. Además, todo lo que no sea ganar, alejaría al Córdoba CF de la zona que da acceso a los play off de ascenso, que a comienzos de la jornada se distancia a siete puntos del sexto clasificado, el Málaga. El cuadro califal se sitúa en la tabla clasificatoria undécimo con 41 puntos.

Dalisson controla el balón en un lance del juego de un entrenamiento del Córdoba CF esta semana / Manuel Murillo

Enfrente, El Arcángel recibirá a uno de los visitantes más en forma de la competición. De hecho, la Real Sociedad B es el segundo mejor equipo a domicilio desde diciembre. Hasta ese día, los de Ion Ansotegi no habían conseguido sumar en los encuentros disputados lejos de Zubieta. Fue el 13 de ese mes cuando vencieron al Dépor en Riazor (0-3), a partir de ahí, los donostiarras han logrado 11 de los últimos 18 puntos posibles. Son tres victorias, frente al Deportivo, Andorra (1-2) y Cádiz (0-2); dos empates, ante el Zaragoza (1-1) y Cultural Leonesa (1-1) y tan solo una derrota, ante el Leganés (2-0). El Sanse se encuentra décimotercero en la clasificación con 37 puntos, a seis del Huesca, que marca la zona de descenso a Primera Federación.

El duelo será arbitrado por el veterano colegiado ciudadrealeño Arcediano Monescillo, de 41 años, que estará acompañado en la sala VAR por González Fuertes.