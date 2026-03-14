Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Real Sociedad B: Arcediano Monescillo, árbitro del partido
El ciudadrealeño, con González Fuertes en el VAR, dirigirá el partido de la jornada 30 de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
El árbitro ciudadrealeño Dámaso Arcediano Monescillo (Puertollano, 1984), adscrito al colegio castellano-manchego, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el trigésimo partido de la temporada 2025-2026 del Córdoba CF, que se disputará este domingo frente a la Real Sociedad B en El Arcángel (14.00 horas), correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Hypermotion.
Un amplio bagaje en la categoría
El veterano colegiado puertollanense, de 41 años, presenta una dilatada trayectoria en el arbitraje nacional. Acumula 19 temporadas consecutivas en el fútbol profesional, cuatro de ellas en la extinta Segunda División B y 15 en Segunda División, actualmente denominada LaLiga Hypermotion.
A lo largo de ese recorrido ha dirigido 386 encuentros oficiales, en los que ha mostrado 2.085 tarjetas amarillas, con un promedio de 5,40 por partido, además de 125 expulsiones -una media de 0,32 rojas por encuentro-. En cuanto a resultados, su balance registra 166 victorias locales, 128 empates y 92 triunfos visitantes.
Historial con el Córdoba CF
El choque del domingo tampoco será la primera vez que Arcediano Monescillo arbitre al Córdoba CF. El colegiado ya ha coincidido con el conjunto blanquiverde en 25 ocasiones, con un balance de ocho victorias cordobesistas, siete empates y diez derrotas.
En la presente temporada solo ha dirigido a los de Iván Ania en una ocasión, correspondiente al 1-2 ante el Cádiz en El Arcángel durante la primera vuelta del campeonato.
En cuanto a la Real Sociedad B, el historial es más reducido: dos encuentros arbitrados, saldados con un empate y una derrota para el filial donostiarra.
Por su parte, en la sala VAR estará el árbitro gijonés Pablo González Fuertes, de 45 años.
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