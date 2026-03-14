La previa
El Córdoba CF mide su crisis ante una Real Sociedad B lanzada en LaLiga Hypermotion
Los de Iván Ania, después de cuatro derrotas consecutivas, reciben al enrachado filial donostiarra en El Arcángel en busca de una victoria que cambie el paso
Las circunstancias han cambiado, pero el relato sigue siendo el mismo. Donde hace no tanto se escuchaban voces firmes hablando sin rodeos de ascenso, play off o de pelear por todo, ahora apenas quedan murmullos que recorren los pasillos de El Arcángel. Siguen ahí, eso sí, aunque con otro volumen. El Córdoba CF de Iván Ania atraviesa uno de esos tramos en los que la mandíbula tiembla y las certezas se diluyen: cuatro jornadas consecutivas sin sumar que han pasado factura a una clasificación que, no hace tanto, parecía abrir las puertas de los seis primeros. De depender de sí mismo para instalarse en la zona noble, el plantel blanquiverde ha regresado a una media tabla que llevaba meses sin pisar. «No volveremos a desaprovechar la oportunidad», advertía el técnico asturiano antes del tropiezo en El Sardinero. Y ahora, con la mirada puesta en la Real Sociedad B de cara al duelo de este domingo (14.00 horas), el mensaje se mantiene inalterable: ambición por bandera, llueva o truene.
Un choque de auténticos contrastes
Quizá algunas de las premisas escuchadas en los últimos días suenen hoy más arriesgadas que entonces. La pelea por esa figurada «pomada» se ha llenado de aspirantes y la distancia con el sexto puesto ya alcanza los cuatro puntos. Tampoco ayudan las sensaciones… La brújula parece haber perdido el norte en este tramo del curso. Trece goles encajados en apenas cuatro jornadas, comprimidas en tres semanas de calendario, han reactivado viejos fantasmas en un momento en el que la confianza se ha ido diluyendo a una velocidad inesperada. Y aun así, en mitad del ruido y de las dudas, el discurso no cambia en el vestuario blanquiverde, o eso aparenta: mirar hacia arriba sigue siendo la única dirección posible.
Porque también existe esa otra máxima del fútbol que invita a resistir cuando sopla el viento en contra: cuanto más se encadena la derrota, más cerca parece quedar la victoria. A ese argumento se agarra ahora el conjunto cordobés, apoyado además en algunos brotes verdes que dejó la visita al Racing (4-3). Señales aún tímidas, quizá, pero suficientes para sostener la esperanza de que un resultado cambie el compás y, de paso, devuelva el pulso a un bloque aún con mucho que contar.
Lo de enfrente contrasta con todo ese amasijo de intenciones, ambiciones y mensajes encubiertos de optimismo. Llega una Real Sociedad B que atrás ha dejado la adaptación del primer arreón de campeonato -más rondando el descenso que la zona de permanencia- para cambiar el cartel de novato por el de rival incómodo, en su máxima expresión. Son precisamente los de Ion Ansotegui el segundo equipo más en forma de esta parte del calendario, solo por detrás del Almería -ahora en ascenso directo-, con 12 de los últimos 15 puntos en el zurrón y la idea de no bajar el ritmo.
Hace una jornada superaron al Castellón en San Sebastián (4-2), algo antes cedieron in extremis ante el Dépor (2-3), pero últimamente, sobre todo lejos de casa, han dado con la tecla, después de imponerse tanto a Cádiz como Andorra. Dos rivales, además, que este curso ya saben lo que es pescar en El Arcángel y poco pudieron arañar de Zubieta…
También llega cargado el Sanse de nombres intimidantes. Arriba, el ejemplo más claro es Gorka Carrera, una de las figuras de la temporada en su estreno dentro del fútbol de plata. Una docena de dianas firma el guipuzcoano, tercero en la pelea por el pichichi. El atacante keniata Ochieng, otro que llega enchufado, con cinco goles en los cuatro cruces más recientes como carta de presentación. Incluso atrás ha cerrado filas, con su meta, Aitor Fraga, especialmente inspirado en esta fase de Liga.
Iván Ania y su rompecabezas
Se entiende, ante ese panel de exigencias, que el preparador asturiano ande a vueltas con su plan en estas fechas. «Lo importante es, cuando tomas la decisión de hacer ese cambio, estar convencido», repasaba el pasado viernes con respecto a la irrupción de Carlos Marín en portería, despejando, en todo caso, cualquier atisbo de duda en lo relativo a nuevas posibles rotaciones con Iker Álvarez -pese al mal reestreno del almeriense en El Sardinero-, al menos por el momento.
En ese mismo arreón de sinceridad también expuso algunas de las claves por las que Rubén Alves sigue sin minutos tras dos convocatorias, y en consecuencia despejando el camino para una nueva titularidad del binomio conformado por Sintes y Álex Martín, en el foco durante las últimas jornadas. Trilli, destacado en Santander, será otro que repita por el lateral derecho, al igual que un Diego Bri que está ofreciendo un grado más de competitividad que Vilarrasa por la izquierda, donde ya dejó de ser interino.
Donde sí podría haber movimiento es en la medular, ante la escasa incidencia de Dani Requena en duelos recientes. Podría ser esa una vía para explorar otras opciones dentro de la sala de máquinas, con bazas como retrasar a Goti o recuperar a Pedro Ortiz sobre la mesa. Dalisson sería la novedad en todo ese entramado, o bien apareciendo en mediapunta o regresando a su lugar habitual de la primera vuelta: el flanco zurdo del ataque.
Porque no anda tampoco excesivamente boyante Jacobo González en esa parcela, aunque difícilmente se moverá del once. El madrileño, innegociable para Ania, es el futbolista de toda la plantilla que más minutos acumula esta campaña -2.439, concretamente-, por lo que desplazarlo a la segunda unidad, aunque fuera temporalmente, parece aventurado. En cualquier caso, de dejar paso ante el Sanse, por ahí podría irrumpir el «19».
Y menos quebraderos de cabeza traerá la punta de lanza, donde Fuentes -que no ve puerta desde hace cuatro citas-, es fijo.
Alineaciones probables
Córdoba CF: Carlos Marín, Diego Bri, Xavi Sintes, Álex Martín, Álvaro Trilli, Isma Ruiz, Mikel Goti, Dani Requena, Dalisson de Almeida, Carracedo y Adrián Fuentes.
Real Sociedad B: Fraga, Dadie, Kita, Luken Beitia, Balda, Gorosabel, Aguirre, Carbonell, Gorka Carrera, Ochieng y Dani Díaz.
Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (C. Castellano-manchego).
Hora: 14.00 horas (LaLigaTV Hypermotion).
Campo: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.
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