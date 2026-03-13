Iván Ania reafirma el objetivo del Córdoba CF: "Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, está al alcance de la mano"

Sin ansiedad, tampoco prisa, pero sí algo de necesidad. El Córdoba CF regresa al tajo en LaLiga Hypermotion, al menos en términos competitivos, con una cita de alto calibre el domingo en El Arcángel: ante la enrachada Real Sociedad B, a partir de las 14.00 horas. Y quiere en el hogar hacerse fuerte Iván Ania, que después de firmar la peor serie de resultados de su trayectoria -cuatro derrotas consecutivas-, también de su etapa en el club, lógicamente, aprecia ahora el duelo frente al pujante filial donostiarra como una ocasión lícita para un par de propósitos: zanjar la mala dinámica y, de paso, recuperar algo de pulso emocional. «El equipo está entrenando con normalidad, no hay la alegría de cuando ganas cuatro partidos seguidos, pero somos responsables, conscientes de lo que nos estamos jugando, que tenemos al alcance de la mano. Estamos más o menos a mitad de tabla. Somos ambiciosos y queremos ir para arriba, para eso hay que ganar de tres en tres, pasa por superar a la Real Sociedad B», expresó el entrenador blanquiverde tras la sesión de trabajo de este viernes.

Foco en los «duelos» y «portería a cero»

Porque en tres semanas de calendario, condensado por el cruce aplazado en Ceuta, los pupilos del asturiano han tenido tiempo de pasar de la lucha por una plaza entre los seis primeros clasificados -dependiendo de ellos mismos- a verse ahora relegados a la undécima plaza de la tabla, a cuatro puntos del play off pero con varios rivales más metidos en la pelea. «Hemos analizado este grupo de cuatro partidos. Sabemos que hemos hecho cosas mal, pero también bien. Tenemos que cerrar la portería, no hemos sido capaces de dejar la portería a cero en toda la segunda vuelta. Somos un equipo que genera mucho, aunque quizás no tenemos un tanto por ciento de acierto muy alto. Es clave volver a esa seguridad defensiva, a esa presión que ahogaba a los rivales y, a partir de eso, el equipo va a mejorar», explicó.

Frente al Racing de Santander, eso sí, apreció el ovetense ciertos brotes verdes en el esquema. Mejorías con respecto a la nefasta actuación contra el Andorra que, pese a todo, no dieron para rascar nada en casa del líder. Como trampolín moral los quiere emplear al menos el preparador, que de cara al domingo ya avisa: habrá que hilar fino. «Hemos encajado 13 goles en cuatro partidos. Éramos el segundo o tercero con menos derrotas, ahora hemos encajado casi tantas como en el resto de la Liga. Una de las claves de las cuatro derrotas han sido los duelos, en el que hemos sido inferiores. Tenemos que recuperar esa energía, agresividad, en la presión alta, que no permita que el rival tenga tiempo para pensar y ejecutar. A medida de que recuperemos eso, vamos a ser más sólidos», demandó.

Y es que lo de enfrente será un filial txuri-urdin en pleno apogeo. Llega como el segundo mejor equipo en la última media docena de jornadas, tras hacerse con 13 de 18 puntos posibles. De golear al Castellón en Zubieta (4-2) vienen los de Ansotegui, sin ir más lejos, habiendo cambiado la pugna por evitar el descenso por el sosiego de la media tabla. «Ha crecido mucho. En los últimos cinco partidos ha ganado cuatro y solo ha perdido con el Dépor. Tiene mucha juventud, las ideas muy claras, presionante, se adapta al rival. Gente con mucho futuro, algunos que ya han debutado en Primera. Nos lo va a poner difícil, posiblemente sea un partido de tú a tú. Ambos queremos el balón, los dos nos vamos a presionar», indicó.

La enfermería, sin novedades

En clave médica, ligeros movimientos habrá sobre el esquema del ovetense, pendiente en estas fechas de un nombre propio: Alberto del Moral. «Ha entrenado, no al cien por cien, pero ya está participando con el grupo. Queda el entrenamiento de mañana, veremos cómo se siente, si está con confianza y el doctor decide que tiene el alta médica», admitió, a la par que confirmando la disponibilidad de Kevin Medina, que está «totalmente recuperado» y las todavía ausencias de Alcedo y Fomeyem.

El que sí está, y en ritmo creciente, es un Adilson Mendes del que también tuvo tiempo para analizar su rendimiento: «Cuando hacemos alineaciones, valoramos muchos aspectos. El físico, el mental, lo que necesitamos, la confianza del jugador... Adilson está saliendo, generando peligro, pero viene de estar casi once meses parado, debemos de ir con calma, más allá de que ha estado bien. No es lo mismo salir con un partido roto o durante 20 minutos, que salir de titular, donde todo está más ordenado. Vamos a tomar decisiones de sí está para más o minutos o no», afirmó.

«Dalisson es un jugador que cuando tienes mucho el balón es dinámico, tiene finalización, da mucho ritmo al juego. Nos puede aportar mucho, está participando en casi todos los partidos», aportó.

«El cambio en portería no es igual que en campo, es un puesto muy específico. El portero, normalmente, o juega o no juega. No me gusta alternar, eso desestabiliza a los dos. Lo importante es, cuando tomas la decisión de hacer ese cambio, estar convencido y que el que no vaya a jugar, lo entienda como algo coherente y correcto, no algo caprichoso. Son dos muy buenos porteros, estoy tranquilo con la portería», añadió.

Renovación de la dirección deportiva

Finalizó repasando la continuidad del área deportiva blanquiverde, con las recientes renovaciones de Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara, que seguirán ligados a la entidad hasta 2027. «Es una noticia positiva para mí, llevamos trabajando juntos tres años. Desde el primer día he sentido la confianza que depositan en mí. En los momentos malos, siempre han estado muy cerca, me han hecho sentir valorado, respaldado y querido. Estoy contento de poder seguir trabajando con ellos, me hacen la vida más fácil; espero que yo a ellos, también. El crecimiento del Córdoba CF, va relacionado con su figura», apostilló.