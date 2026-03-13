Ion Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B: «Quiero que mi equipo haga cosas que hace el Córdoba CF»

El próximo domingo (14.00 horas) el Córdoba CF volverá a la competición para recibir al filial de la Real Sociedad. Los de Ion Ansotegi llegan a El Arcángel tras ganar cuatro de los últimos cinco partidos. El técnico txuri-urdin analizó en la previa del encuentro la racha actual de los suyos y a su próximo rival, del que recalcó su intensidad. «Conociendo a su entrenador (Iván Ania), van a ser muy atrevidos, no van a tener ninguna duda, a pesar de llevar tres partidos perdidos. Tengo claro que van a venir a por nosotros, van a venir a pares y no nos van a dejar pensar. En ese ritmo nos tenemos que mover y acostumbrarnos a jugar», destacó.

El Sanse, en racha

Y es que, la racha positiva del filial doniastiarra es una de las mejores noticias del curso para su entrenador, que espera seguir con esta proyección. Ansotegi habló de las últimas cinco jornadas, en las que su equipo se ha hecho con la victoria en cuatro de ellas. «En el partido que perdimos, el equipo fue muy reconocible. Esa es la línea que tenemos que seguir. Esa línea de trabajo, ritmos altos, de resultados, de quitarle tiempo de decisión al rival. Hablamos del Córdoba, de qué le quitan tiempo al rival y yo también quiero que mi equipo haga eso», expresó con ambición.

Sobre el ataque de los de Iván Ania, el preparador reconoció que puede que el juego de los cordobeses les haga retroceder su presión. «Habrá momentos en los que el rival nos deje en bloques medios o más bajos, no porque queramos, sino porque nos obliguen a eso. Hay que saber jugarlo, robar el balón y jugar rápido y utilizar los espacios que deja el rival cuando va a atacar», explicó. En este contexto, el vasco tiene jugadores que podrían generar mucho peligro, como el keniata Ochieng.

Ochieng calentando antes de un partido esta temporada de la Real Sociedad B / Real Sociedad

La presión en campo rival, clave

Asimismo, el de Berriatua analizó el encuentro, puntualizando dos datos de la presión del cuadro del ovetense que el Sanse intentará erradicar: «Son el equipo que más alto roba y que más duelos gana en campo rival. Es un equipo muy atrevido con y sin balón. Un contexto perfecto para nosotros para seguir creciendo, aprendiendo y compitiendo y, si puede ser, seguir en la linea que llevamos estos últimos meses de trabajo y de resultados», indicó.

Por último, el técnico txuri-urdin reafirmó las claves del encuentro para poder sacar los tres puntos de El Arcángel el próximo domingo: «Tendremos que saber salir bien con el balón jugado, buscar la profundidad, robar alto, jugar bajo y saber salir hacia delante. Tendremos que hacer las cosas bien, además de ganar los duelos y las segundas jugadas para por lo menos competir el partido y estar en disposición de ganarlo», concluyó.