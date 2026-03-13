El Córdoba CF se examina ante una Real Sociedad B cargada en ataque: Gorka Carrera y Ochieng, grandes amenazas

No llega en el mejor momento. Tampoco ante el rival más cómodo por dinámica y contexto. Pero la necesidad aprieta. El Córdoba CF regresa este domingo al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (14.00 horas) con un único resultado en mente frente a la pujante Real Sociedad B: reengancharse con la senda victoria. Y es que el bloque dirigido por Iván Ania atraviesa su tramo más delicado de la temporada, encadenando cuatro derrotas consecutivas que han dejado secuelas en varios frentes, tanto en términos clasificatorios -más lejos de la lucha por la zona noble-, como a nivel de ánimos internos.

Las cifras explican bien el momento blanquiverde. Trece goles encajados en cuatro partidos, un descenso hasta la undécima posición y una sensación generalizada de cierta desorientación competitiva. De hecho, el calendario plantea ahora una prueba especialmente exigente, ante esa escena: un rival en pleno auge y con argumentos suficientes para explotar cualquier síntoma de urgencia...

Un rival en su mejor momento

Porque la Real Sociedad B aterriza en Córdoba justo en el pico de forma de su temporada. Tras un primer tramo de adaptación al campeonato -arrancó instalado en puestos de descenso-, el filial donostiarra parece haber encontrado el punto de equilibrio perfecto entre juego y resultados en este ecuador de la segunda vuelta.

La última demostración llegó hace apenas unos días, con una victoria contundente ante el Castellón en Zubieta (4-2), sin ir más lejos. Un triunfo que redondea una racha reciente de 12 puntos de los últimos 15 posibles, colocándolo entre los equipos más en forma de esta fase del campeonato. Concretamente, el segundo más enrachado, solo por detrás de los números de un Almería que, precisamente aprovechando el tropiezo orellut, ha logrado encaramarse a los puestos de ascenso directo -tras cinco victorias y un empate en seis encuentros- y es ahora el que sigue la estela del Racing de Santander a la vanguardia de la categoría.

Los números ofensivos también invitan a la cautela. El conjunto dirigido por Mikel Ansotegi es el sexto equipo más goleador de LaLiga Hypermotion, con 42 tantos. Eso sí, su balance defensivo a su vez deja cierto margen para el intercambio: 41 goles encajados, una cifra que comparte con Real Zaragoza, Real Valladolid y el propio Córdoba CF, tercer equipo más castigado en clave defensiva del campeonato.

Tres amenazas claras en ataque

Dentro del esquema realista sobresalen tres nombres propios. El principal es Gorka Carrera, máximo goleador del filial con 12 tantos y tres asistencias. Sus números lo sitúan, además, como tercer máximo artillero de la categoría, empatado con el cordobés Carlos Ruiz 'Chupe' (Málaga) y Jonathan Dubasin (Sporting de Gijón). Solo le superan el exblanquiverde Andrés Martín, con 15 -bigoleador semana atrás frente a los califas en El Sardinero, precisamente- y Sergio Arribas, líder anotador de la LaLiga Hypermotion con 17 muescas en su casillero, en las filas del propio Almería.

Es más, el rendimiento de Carrera ya le ha abierto las puertas del primer equipo, con minutos en la élite durante la etapa inicial de Sergio Francisco en el banquillo de Anoeta.

Ochieng celebra un gol con la Real Sociedad B en Zubieta, este curso. / real sociedad b

Otra pieza determinante es el keniata Job Nguono Ochieng, autor de siete goles y dos asistencias. El espigado atacante nacido en Nairobi, de 1,88 metros de estatura, atraviesa además un momento especialmente dulce: cinco goles en las últimas cuatro jornadas, lo que también le ha permitido estrenarse esta temporada en la máxima categoría.

Completa esa tripleta de avisos otro atacante como Lander Astiazaran, que a sus 19 años acumula cinco goles y dos asistencias e igualmente ha tenido presencia con el primer equipo durante el curso.

Un partido totalmente diferente

Desde otro perfil, el cruce se observa en un contexto radicalmente distinto al vivido durante la primera vuelta. Y es que en el encuentro disputado en Anoeta, el cuadro de El Arcángel acabó rescatando un empate (1-1) gracias al gol postrero de Dalisson de Almeida, llegado durante el tramo final del pleito para igualar la diana inicial de Sergi Guardiola, en propia meta. Tuvo incluso incidencia máxima en esa cita Iker Álvarez, que evitó el 2-0 desde el punto de penalti tras detenerle una pena máxima a Peru Rodríguez.

Eso sí, el panorama defensivo del filial será diferente en esta ocasión. Se sale de la ecuación el propio Peru Rodríguez, líder de la zaga del Sanse durante el primer tramo de temporada, que en el pasado mercado invernal puso rumbo a la Cultural. En el camino inverso, dos ausencias destacadas en el cruce del pasado mes de septiembre, como fueron el japonés Kazunari Kita y Luken Beitia, sí estarán en esta ocasión a las órdenes de Ansotegui.