El Sanse regresa a El Arcángel 40 años después: en su anterior visita, un expresidente del Córdoba CF se situaba como alcaldable

El Córdoba CF volverá a recibir a un filial o equipo dependiente en El Arcángel, en Segunda División, el próximo domingo. No será la primera vez que se enfrenten en Liga el Córdoba CF y el filial de la Real Sociedad, ya que hace casi 40 años se vieron las caras, aunque en Segunda División B y antes, en la 1960-61, dirimieron una eliminatoria de Copa favorable para los cordobesistas, que golearon 9-3 en El Arcángel al Sanse, como se denominaba entonces. También en la 1986-87 se denominaba así, pero entonces no se enfrentaron en Segunda, sino en Segunda División B, ya que en aquel año se conformó un solo grupo en la tercera categoría del fútbol español con 22 equipos. Ya en la siguiente campaña se creó la Segunda B de 4 grupos, que sobrevivió hasta su desaparición en la era post-covid. Aquel cruce liguero en Segunda B se hizo contra el San Sebastián de Luis Fernando Dadie, que ya había debutado con los mayores, mientras que ahora, casi cuatro décadas después, el conjunto blanquiverde se vio las caras en el encuentro de la primera vuelta con su hijo, Alberto Dadie.

Primera vez en Segunda

Así, el Córdoba CF se enfrentará al Sanse en El Arcángel, el próximo domingo, por primera vez en la historia en Segunda División A. Será el equipo número 11, entre filiales, asimilados y con acuerdos de filialidad, al que se enfrente el Córdoba CF en la segunda categoría del fútbol español.

José Antonio Reyes, el día de su debut en el Córdoba CF frente al Barça B, en El Arcángel. / FRANCISCO GONZALEZ

El primero fue el Valencia Mestalla, al que siguieron el Elche Ilicitano, el Plus Ultra, el Bilbao Athletic, el Atlético Madrileño, el Castilla, el Málaga B, el Sevilla Atlético y el Villarreal B. Falta uno más, el Barcelona B, que también se enfrentó en la segunda categoría del fútbol español al Córdoba CF y que es, precisamente, el último filial hasta ahora al que se enfrentaron los blanquiverdes en el fútbol de plata. En febrero hizo ocho años de aquel último encuentro en El Arcángel entre el Córdoba CF y un filial, en este caso, el Barcelona B, y supuso el estreno oficial en competición con la camiseta blanquiverde del malogrado José Antonio Reyes. El utrerano salió desde el banquillo en la segunda parte y El Arcángel le recibió con mucho cariño, sin saber aún lo importante que sería para el Córdoba CF en aquella salvación. Era la jornada 25 de aquella 2017-18, con Barcelona B en el que jugaban Cucurella, Oriol Busquets, Aleñá, Abel Guiz, Carles Pérez, Nahuel o Marc Cardona, entre otros, y que logró remontar el gol inicial de Narváez para los blanquiverdes. Un triunfo culé cimentado en un penalti claro de Aythami Artiles sobre Cardona que pitó, después de que los azulgranas insistieran mucho por el colegiado Álvaro Moreno Aragón.

Cuatro décadas

Ahora se cumplen 40 años de la única visita liguera del Sanse a El Arcángel. Fue en Segunda División B, aquella temporada en la que la categoría tuvo un solo grupo y al filial donostiarra lo entrenaba Salva Iriarte, que luego sería segundo de John Toshack con la primera plantilla e incluso en la selección de Gales. El Sanse cayó 2-1 en el antiguo coliseo ribereño, pero todos estuvieron de acuerdo, a la salida del estadio, en que los jóvenes vascos se merecieron la victoria. Un balón al palo, dos grandes paradas de Saco, varias ocasiones más y el mejor juego desplegado por los donostiarras dejaron la conclusión de que los dos puntos sumados ante ellos eran casi milagreros, a pesar del buen encuentro cuajado por Iñaki López Murga y un Antonio Valentín al que pretendían ya entonces varios clubs, entre ellos, el Sabadell.

Crónica en CÓRDOBA de la última visita del Sanse a El Arcángel. / CÓRDOBA

El Córdoba CF formó con Saco, Revuelta, Vinuesa, Fábregat, Luna Eslava, Rícar, Valentín, López Colodrero (Tello, 71’), Mansilla, Gálvez y López Murga, mientras que el Sanse lo hizo con Navajas, Ezeiza, Sukía, Bengoetxea, Alaba, Aldalur, Sukunza, Igoa, Beguiristain, Moreno y Urbieta. Gálvez y Tello anotaron para los blanquiverdes y Beguiristain cabeceó el momentáneo empate visitante. 5.000 aficionados acudieron a El Arcángel y pitaron el cambio de Vavá –entonces técnico blanquiverde-, que ordenó sentarse a López Colodrero –de los mejores de los suyos- para dar entrada a Tello, que anotó el gol de la victoria. Al Sanse se le anuló un gol legal a todas luces, según escribía el entonces jefe de Deportes de CÓRDOBA, Ignacio Cid. “Por lo visto en el campo creo sinceramente que el Córdoba CF no es justo vencedor, manifestó Salva Iriarte a la prensa cordobesa tras el encuentro.

24 horas después de aquel encuentro entre el Córdoba CF y el Sanse Alfonso Guerra presentaba a José Miguel Salinas como candidato a la Alcaldía de Córdoba, que dimitía de su cargo de vicepresidente de la Junta para acometer el asalto a Capitulares. Casi 1.000 personas abarrotaron el Palacio de Congresos de Córdoba para animar al político que, precisamente 23 años después, sería señalado para dirigir otra institución cordobesa de renombre: el Córdoba CF.