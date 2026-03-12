Mikel Goti, ante la visita de la Real Sociedad B al Córdoba CF: "Es una cantera que conozco muy bien y que está muy bien trabajada"

El Córdoba CF regresa al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel tras su derrota del pasado domingo en los Campos de Sport de El Sardinero (4-3), cuarta consecutiva en Liga y que ha sumido al equipo de Iván Ania en una preocupante crisis de la que pretenderá salir el próximo domingo, cuando reciba ante su parroquia al filial de la Real Sociedad, un Sanse que ha ido mejorando progresivamente y que llegará a Córdoba con muy buenas sensaciones.

Ante la visita del filial de la Real Sociedad habló para los medios oficiales del Córdoba CF Mikel Goti, mediapunta cedido por la Real Sociedad al conjunto blanquiverde en el pasado mercado invernal. Goti reconoció que "en los últimos partidos los resultados no nos han acompañado, creo que hemos tenido errores puntuales que debemos ir corrigiendo y la verdad que afrontamos con mucha energía los próximos partidos porque, bueno, confiamos en el trabajo y en lo que estamos preparando día a día para sacar los resultados que esperamos".

Esos resultados deben llegar ya, y precisamente el próximo rival del Córdoba CF es una Real Sociedad B que conoce bien Mikel Goti, ya que formó parte del segundo equipo donostiarra hasta el pasado verano. "Es una cantera que conozco muy bien, sí que es verdad que el año pasado conseguimos el ascenso y bueno, ya van dos ascensos en relativamente poco tiempo", comentó el vizcaíno, sobre el ascenso a Segunda logrado por los jóvenes donostiarras con él como máximo goleador del equipo en temporada regular. "Es una cantera muy trabajada que se está construyendo muy bien y nosotros en El Arcángel nos sentimos fuertes y vamos a afrontar el partido de la mejor manera posible", manifestó Goti. El mediapunta vasco destacó del rival del domingo que "es un equipo que va muy bien a la presión, que presiona mucho, que tiene energía, tiene ritmo, pero bueno, nosotros, aquí en El Arcángel, nos sentimos muy fuertes", reivindicó el mediapunta blanquiverde.

Finalmente, Mikel Goti confió en que el domingo "con la gente, el apoyo de la gente y la ilusión que tenemos de empezar a sacar los resultados vamos a estar al 100%, así que con todo", para sacar los tres puntos, este domingo, frente a la Real Sociedad B que "creo que viene en una buena dinámica", admitió el vasco que, en todo caso, aseguró que "nosotros en El Arcángel nos sentimos fuertes y vamos a sacar con el apoyo de la gente y nuestra energía, lo sacaremos hacia adelante" el encuentro.

En el plano estrictamente personal e individual, Mikel Goti comentó que "en estos dos meses me estoy sintiendo muy a gusto, muy arropado por el vestuario y creo que estoy teniendo un crecimiento profesional y personal muy bueno en el que creo que hay que darle continuidad".