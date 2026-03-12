La falta de una segunda unidad activa: el gran problema del Córdoba CF para alcanzar el 'play off' de ascenso

El Córdoba CF regresó el pasado domingo de Santander no sólo con la cuarta derrota consecutiva en esta fase de la Liga 2025-26 o pensando en los 13 goles encajados en ese último mes, sino también con la sensación de que de manera abrupta había dejado de competir, de que su capacidad de igualar los encuentros o de transmitir la idea de que puede ganar había desaparecido por arte de magia.

Justo cuando se ha entrado en el último tercio de Liga y después de sumar seis victorias en siete jornadas, esas cuatro derrotas han alejado al conjunto blanquiverde de los puestos de privilegio y, por los movimientos habidos en el banquillo en los Campos de Sport de El Sardinero, así como por los anotados en las anteriores jornadas, una de las causas de esa ausencia de competitividad podría estar en la propia plantilla. O en el uso que se ha hecho de ella hasta el momento, tanto por decisiones técnicas como por obligaciones derivadas de ausencias médicas.

Alfombra roja a los fichajes

Si se observa la utilización que Iván Ania ha realizado de los fichajes anunciados durante el mes de enero (y diciembre), el mercado invernal ha tenido un protagonismo notable en la segunda vuelta de competición. En la ventana invernal de fichajes se incorporaron tres nombres y se marchó uno, Carlos Isaac, dejando un plantel de nada menos que 26 futbolistas. Hasta ahora se han disputado ocho jornadas de la segunda vuelta y Mikel Goti ha sido titular en seis de ellas, mientras que Trilli lo hizo en tres de las ocho (una de ellas no pudo hacerlo, ya que el Córdoba CF se enfrentaba al Valladolid y su cesión incorporaba la llamada cláusula del miedo). El tercer fichaje, Percan, llegó en diciembre y ya en su presentación oficial se avisó por parte del club blanquiverde que se trataba de una “oportunidad de mercado” y que tras su grave lesión de la pasada temporada y los pocos minutos competidos en Polonia (país desde donde llegó al Córdoba CF) se trataba de ir dándole minutos progresivamente. Así, las expectativas con el delantero que fue del Barça B y la Cultural eran las de un complemento y no un protagonista, al contrario que Trilli (llegaba para relevar a Carlos Isaac) y Mikel Goti (hombre de nivel técnico notable y con gol). Así, los dos llamados a ese protagonismo, Trilli y Goti, suman nueve titularidades de las 14 posibles, ya que en la jornada 22 y 23 Goti aún no estaba en el Córdoba CF. El mediapunta vizcaíno ha sumado 468 minutos en las otras seis jornadas, de la 24 a la 29, mientras que el lateral gallego ha competido en 270 minutos de Liga. Los minutos que suman ambos se van hasta los 738 en la segunda vuelta.

Mikel Goti, en su presentación como nuevo jugador del Córdoba CF / Manuel Murillo

Contrasta el dato con los minutos sumados por ocho de los 24 jugadores de campo que tiene el Córdoba CF de Iván Ania. El propio Percan más Dalisson, Pedro Ortiz, Sergi Guardiola, Kevin Medina, Vilarrasa, Adilson Mendes y Obolskii suman 686 minutos entre todos en la segunda vuelta, es decir, 52 minutos menos de los que han logrado Trilli y Goti. Percan ha logrado jugar 149, el que más ha competido de los ocho, pese a estar en ese proceso de evolución física y haber llegado hace poco más de un mes a El Arcángel. Le sigue Dalisson, con 143 minutos. Adilson Mendes, pese a estar en recuperación también de la rotura del cruzado es el tercero, con 131 minutos, seguido por Sergi Guardiola, con 120 minutos. Tras ellos, Pedro Ortiz, con unos llamativos 75 minutos de competición en las ocho jornadas de la segunda vuelta, Ignasi Vilarrasa, con sólo 47 minutos, Obolskii jugó 12 minutos en lo que se lleva de segunda vuelta y, finalmente, Kevin Medina, que sólo ha jugado nueve minutos desde la jornada 22 a la 29.

Esos ocho futbolistas, recordemos, el 33,33% del plantel del Córdoba CF, sólo llevan competidos 686 minutos, 52 minutos menos que Trilli y Goti juntos y mientras que el gallego y el vasco han logrado nueve titularidades de 14 posibles, sus ocho compañeros han conseguido una sola de 64 posibles. Fue Pedro Ortiz, en la jornada 22, en la derrota del Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Málaga (0-1).

12 jugadores sin protagonismo

A las consecuencias de las decisiones técnicas han de unirse también las de la enfermería, ya que Alcedo, Rubén Alves, Fomeyem y Alberto del Moral no han tenido minutos en este segundo ciclo de Liga (salvo 55 minutos del toledano), por lo que se integrarían en esa segunda unidad que conformarían 12 futbolistas de campo, que han conseguido sumar sólo 741 minutos de competición en las ocho jornadas disputadas, los 686 referidos anteriormente más los 55 de Alberto del Moral, precisamente, ante el Málaga, el último partido jugado por el futbolista cedido por el Oviedo.

Kevin Medina celebra su gol con el Córdoba CF ante el Castellón en El Arcángel. Lleva jugados 9 minutos en los 8 partidos de la segunda vuelta. / Manuel Murillo

En una simple operación matemática, se podría inferir que repartiendo minutos por el total de esa mitad de la plantilla y por las ocho jornadas de la segunda vuelta disputadas hasta ahora, esos 12 futbolistas dispondrían, de media, poco más de 8 minutos por partido. Un tiempo en el que resulta imposible demostrar nada para aportar al equipo –ni tan siquiera lastrarle- y que hace deducir que el Córdoba CF apenas dispone de una docena –o poco más- de jugadores fijos con los que compite jornada a jornada por el objetivo marcado a principio de temporada y, sobre todo, tras el mercado invernal: el play off de ascenso. El problema para lograr ese objetivo es que este Córdoba CF, por diversos motivos, se ha quedado sin una segunda unidad activa y participativa en ese objetivo.