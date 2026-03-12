¿Cómo encajar a Adilson Mendes en el Córdoba CF?: el dilema de Iván Ania en plena crisis

El Córdoba CF atraviesa su momento más delicado desde la llegada de Iván Ania al banquillo hace más de dos años y medio. Tras firmar el ascenso a la Segunda División en su primera temporada y asegurar la permanencia el curso pasado, el conjunto blanquiverde vive ahora una etapa de dudas justo cuando el objetivo del club y de la afición del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel era mirar hacia los puestos de play off y soñar con el salto a Primera.

Ocho goles en dos partidos

El Córdoba CF sumó el pasado domingo, en los Campos de Sport de El Sardinero, su cuarta derrota consecutiva, algo que no pasaba desde hacía ocho años, y encajaba en dos partidos consecutivos cuatro goles, algo que no se veía en El Arcángel desde hacía un cuarto de siglo. Está claro que Iván Ania ha dejado récords inolvidables en el Córdoba CF, pero también los empieza a dejar en signo negativo. Lógico por otra parte: ningún otro técnico en su historia inició una tercera campaña consecutiva en el banquillo blanquiverde.

Iván Ania y José Alberto López, el pasado domingo, en El Sardinero. / LOF

Ahora, el Córdoba CF debe cerrar la crisis este domingo, en el coliseo ribereño, ante el filial de la Real Sociedad (14.00 horas), un equipo que –hay que recordarlo- ganó en Riazor (0-3) o en Andorra (1-2) y también se impuso recientemente al Málaga (2-1) o al Castellón (4-2). No será fácil imponerse al Sanse e Iván Ania deberá buscar alternativas en el once para hacer reaccionar a su equipo.

Una de ellas, que se pide desde hace ya unas semanas, es la de la inclusión de Adilson Mendes en el once titular del Córdoba CF. El extremo portugués parece haber dejado atrás, definitivamente, su grave lesión de rotura del ligamento cruzado anterior que le tuvo en el dique seco casi 11 meses. El propio Iván Ania reconoció en los últimos meses que el extremo izquierdo blanquiverde era distinto a los demás y que no tenía en la plantilla ningún otro futbolista con sus características, de ahí que esperara su recuperación como agua de mayo. El asturiano indicó, ya en diciembre, que Adilson Mendes sería el mejor fichaje del mercado invernal. Y lo cierto es que se está cumpliendo.

Adilson tiene gol

Justo en la jornada 22 de Liga, la primera de la segunda vuelta, Adilson Mendes volvió a entrar en una convocatoria del Córdoba CF. Fue en el encuentro de los blanquiverdes frente al Málaga (0-1), aunque no tuvo minutos. Sí disfrutó de ellos en la siguiente, en la jornada 23, en donde compitió por primera vez en la Liga 2025-26 en el Gran Canaria, en donde jugó 25 minutos (1-2). A partir de ahí, siempre ha tenido algo de protagonismo sobre el césped. Jugó siete minutos en el triunfo frente al Valladolid (3-1), otros 18 minutos en la victoria sobre el Leganés (2-1), cinco minutos en Almería (2-1), otros 13 minutos en Ceuta (3-2), 45 minutos ante el Andorra (1-4) y otros 20 minutos en Santander (4-3). Más de 130 minutos y con una clara línea ascendente, no ya en minutos sobre el césped, sino en sensaciones. En los Campos de Sport de El Sardinero anotó su segundo gol consecutivo tras estrenar su cuenta una semana antes, ante el Andorra. Por poner en persectiva, esos dos goles son los mismos que los anotados por Diego Bri (con más de 600 minutos), que Dalisson (con más de 900 minutos), que Carracedo (más de 2.000 minutos) o Dani Requena (casi 2.000 minutos). Con esos poco más de 130 minutos lleva más goles que Kevin Medina, Mikel Goti o Percan.

Mikel Goti controla el balón en El Sardinero, el pasado domingo. / LOF

Pero quizá el problema para Iván Ania sea el de cómo encajar a Adilson Mendes en el once titular. Para la entrada del portugués de inicio en el equipo alguien debe salir.

¿A quién quita Iván Ania?

Su competencia directa, ahora mismo, sería Jacobo González, que se mueve entre la mediapunta y el extremo izquierdo, dado que Kevin Medina no ha dado la respuesta que se esperaba de él tras su llegada el pasado verano. El madrileño lleva anotados siete goles (dos de ellos, de penalti) y ha dado una asistencia y, más allá de actuaciones más o menos llamativas, parece complicado eliminar de la foto de inicio a un Jacobo González que, recordémoslo, es el segundo máximo goleador del Córdoba CF. A pesar de los números, no se puede dar la espalda al hecho de que hay un sector de la afición, cada vez más mayoritario, que se muestra crítico con el ex del Alcorcón. Si, pese a las críticas, Iván Ania se decide por mantener a Jacobo en el once titular pero aspira a incluir a Adilson Mendes en él tendría que seguir girando la cabeza. Mikel Goti ha anotado un gol en los 463 minutos en los que ha vestido la blanquiverde desde su llegada en el mercado invernal. Es menos rendimiento goleador que el de Adilson, pero es indudable que el vizcaíno ha dejado muestra de su clase sobre el terreno de juego. Parte del juego ofensivo de este Córdoba CF ha comenzado a circular por sus botas y, en ese sentido, el equipo lo agradece. Desplazar a Jacobo a la mediapunta e incluir a Adilson Mendes en la izquierda sería una solución, pero Ania tendría que valorar si lo que la mediapunta mantendría su nivel con Jacobo en caso de sentar al jugador cedido por la Real Sociedad. La respuesta debería ser afirmativa, pero es Iván Ania el que debería decidir: uno u otro.

Jacobo protege el balón ante un defensor racinguista, este domingo, en Santander. / LOF

Existen otras posibilidades: sentar a Christian Carracedo y desplazar a la derecha a Jacobo González, al que esa posición no le es extraña, ni mucho menos. Carracedo ha dado nada menos que nueve pases de gol en lo que se lleva de temporada y es el tercer máximo asistente de la Liga (además de haber anotado dos goles), por lo que decidir llevarlo al banquillo se antojaría, mirando sus cifras, una temeridad.

Por lo tanto, no es nada fácil incluir a Adilson Mendes en el once titular del Córdoba CF. Lo que transmite el portugués es, ciertamente, sensaciones que ‘reclaman’ la titularidad en el conjunto blanquiverde. Pero para que eso se dé, Iván Ania debe decidir sentar a algún hombre que, hoy por hoy, es muy importante en el esquema ofensivo de este Córdoba CF. No será tan fácil hacerle hueco y, ciertamente, si lo hace no dejará de ser una decisión arriesgada para Iván Ania.