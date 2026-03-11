Revolución fallida en la defensa del Córdoba CF: pese a los tres cambios, cuatro goles encajados

El Córdoba CF abordaba el encuentro ante el Racing de Santander en El Sardinero (4-3) cargado de propósitos, pero también de losas. Llegaba el bloque de Iván Ania de la semana más comprimida de su calendario este curso en LaLiga Hypermotion, con apenas tres citas repartidas en diez días en las que, al contrario de lo deseado, el saldo fue el peor posible: tres derrotas y nueve goles encajados en total, tras caer en Almería (2-1), en Ceuta (3-2) y ceder ante el Andorra (1-4). Y quería cambiar toda esa tendencia el técnico ovetense, que en la visita a su exequipo -con el que consiguió el ascenso a Segunda en la 2018-2019 y fue destitiuido el curso posterior- optó por mover ficha: hasta tres cambios entre portería y defensa.

Porque ante la sangría de resultados, la lógica invitaba a rotaciones. La revolución, eso sí, le salió torcida -dado el resultado-, con la vuelta al once de Carlos Marín, Diego Bri y Trilli para acompañar a la pareja de centrales fija, Xavi Sintes y Álex Martín, y en detrimento de unos Iker Álvarez, Ignasi Vilarrasa y Carlos Albarrán que sí participaron de inicio frente a los del Principado, pero se quedaron en la banca en Santander. Así lo avalaron los cuatro goles encajados en el feudo del líder, del que los blanquiverdes escaparon con una consecuencia clara en la mochila: el alejarse de los puestos de privilegio en esta fase del campeonato.

Dos caras de la moneda

De toda esa ecuación, el engranaje más señalado fue Carlos Marín. El guardameta reapareció en un encuentro marcado por dos errores suyos nada más regresar del descanso. El capitán volvía a la titularidad 144 días después y, pese a no tener un gran rendimiento, dejó un par de paradas que evitaron una mayor sangría racinguista, tanto al inicio del choque como en el tramo final.

En la otra cara de la moneda, el rendimiento de los dos laterales no fue para nada pobre. Es más, dieron cierta dosis de razón el preparador asturiano. Trilli volvía a la titularidad después de sufrir unas molestias musculares que le mantuvieron lejos del terreno de juego un par de semanas y realizó un partido más que notable, siendo, de hecho, la pieza más destacada del plantel a lo largo del pleito. De hecho, fue el de Ortigueira el encargado de abrir la lata y puso a los andaluces por delante apenas consumido el primer cuarto de hora. Además, el jugador cedido por el Valladolid sirvió en bandeja el tercer tanto blanquiverde, obra de Adilson Mendes, tras un gran pase atrás.

Por su parte, Diego Bri volvió a dejar un buen nivel en el carril izquierdo, ofreciendo un gran despliegue ofensivo hasta que salió destituido en el minuto 70 de juego. El ilicitano retomó su sitio en el once inicial en un encuentro en el que tuvo dos ocasiones en la primera mitad que estuvieron cerca de fructificar antes de la marcha a vestuarios. Algo más exigido anduvo en defensa -le cuestan los retornos-, aunque cuajó una actuación aseada. Por darle dimensión, mucho más competitiva que la sellada por el propio Vilarrasa semana atrás ante los andorranos, frente a los que aguantó 45 minutos antes de ser sustituido...

Diego Bri controla el balón en velocidad en el duelo entre el Córdoba CF y el Racing / LOF

Los centrales, en la mira

En la otra de la moneda, las continuidades, tampoco exentas de revisión. Y es que volvió a actuar de inicio el binomio conformado por Xavi Sintes y Álex Martín en el eje de la zaga, en su undécima aparición conjunta de forma consecutiva en el once. Eso sí, el rendimiento de ambos no fue el esperado y volvieron a quedar señalados, sobre todo, tras el cuarto gol cántabro, en el que Andrés Martín remató sin oposición en la frontal del área.

En esas mismas once jornadas, las que acumulan de forma sucesiva, el Córdoba CF ha encajado 19 dianas, es decir un 46,3% de las que ha recibido el equipo de Iván Ania en las 29 fechas que se han disputado hasta la fecha en LaLiga Hypermotion. Aun así, no ha sido hasta estos últimos cinco encuentros cuando el equipo blanquiverde ha notado una bajada significativa del nivel defensivo, ya que han sido catorce los tantos recibidos en dicho lapso.

Esperando su momento está Rubén Alves. El central hispano-brasileño encadena ya tres partidos entrando en la convocatoria sin contar con minutos. El experimentado defensa llegó a calentar en el duelo ante el Andorra, aunque no tuvo participación. Es por ello que este próximo domingo, ante la Real Sociedad B en El Arcángel (14.00 horas), podría volver a empezar desde el banquillo y entrar posteriormente para tener algo de rodaje, antes de comenzar desde el arranque. La idea, dado el contexto, sería su incorporación progresiva al rodaje competitivo y, seguidamente, la vuelta al once de partida.