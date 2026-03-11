Juanito y Raúl Cámara seguirán al frente de la Dirección Deportiva del Córdoba CF

El Córdoba CF ha confirmado la renovación hasta el 2027 de su Dirección Deportiva, una decisión que ya estaba encarrilada desde hace semanas y que ahora ha anunciado de una manera oficial la entidad blanquiverde.

El comunicado oficial confirma que Juan Gutiérrez ‘Juanito’ “continuará como director deportivo y Raúl Cámara seguirá desempeñando la labor de secretario técnico”.

Una apuesta por la continuidad

El Córdoba CF asegura que “esta renovación refuerza la estabilidad del proyecto cordobesista, dando continuidad a una estructura de trabajo clave en el crecimiento de la entidad. Desde el club trasladamos nuestra enhorabuena a la dirección deportiva y le deseamos muchos éxitos para seguir construyendo juntos, con ambición e ilusión, el futuro del Córdoba Club de Fútbol”.

La llegada de Juanito a Córdoba

Juanito llegó a Córdoba en enero del 2020, dos meses antes del inicio de la pandemia del Córdoba CF. Alfonso Serrano era entonces el responsable de la parcela deportiva. Ya en el verano del 2020 pasó a ejercer como director deportivo del club al que actualmente pertenece.

La primera temporada de Juanito fue mala en el aspecto deportivo, pues el club cordobés no compitió al nivel que se esperaba en la última temporada de existencia de la Segunda B. Juan Sabas, Pablo Alfaro y Germán Crespo, el granadino en la recta final de la temporada, dirigieron a un conjunto que terminó abocado a jugar en la Segunda RFEF, en la temporada en que se produjo la reestructuración de las categorías del fútbol nacional que ahora conocemos.

Todo cambió en la temporada 21-22, entonces en la cuarta categoría del fútbol nacional. Germán Crespo dirigió a un equipo casi imbatible que firmó unos registros históricos, hasta acabar ascendiendo en el campo del Mérida con una victoria por 0-1. El Córdoba CF terminó la liga como campeón de los cuatro grupos y con un pleno de triunfos como local, pues ganó sus 17 partidos.

Juanito, en una rueda de prensa. / Manuel Murillo

El ascenso a Segunda

La campaña 22-23 fue la del estreno del club cordobés en la Primera Federación. La novena plaza consiguió un conjunto que se asentó en la tercera categoría. Germán Crespo no terminó la temporada, pues acabó siendo destituido. Manuel Mosquera terminó aquella liga.

A la campaña siguiente, la 23-24 llegó un nuevo ascenso, entonces tras una gran campaña, culminada con la victoria en una eliminatoria ante el Barça B. Iván Ania ejerció de director de orquesta desde el banquillo en su primera campaña en El Arcángel.

El asentamiento en la Liga Hypermotion

El Córdoba CF regresó al fútbol profesional en la temporada 24-25 para jugar en la Segunda División, ahora denominada Liga Hypermotion. El bloque blanquiverde se salvó con solvencia, llegando a acercarse incluso a los puestos altos de la temporada.

El equipo cordobés ha llegado esta temporada a ocupar durante algunos momentos puestos de ascenso a Primera, en la que es la sexta campaña de Juanito en Córdoba. Durante la próxima campaña afrontará por tanto la séptima.