Franck Fomeyem vuelve al césped y encara la recta final de su recuperación con el Córdoba CF

El central Franck Fomeyem ya está de vuelta. El camerunés ha vuelto en la mañana de este miércoles al césped de la Ciudad Deportiva. De esta forma ha iniciado la recta final de la recuperación de la lesión que padece y que le mantiene de baja por lesión desde el pasado mes de noviembre.

Fomeyem ha llevado a cabo este miércoles trabajo específico al margen del resto de sus compañeros. Al defensa todavía le queda algún tiempo para regresar a las convocatorias del técnico, Iván Ania, pero al menos ha empezado a ver ya la luz al final del túnel.

El camerunés, de 26 años, pasó por quirófano el pasado 9 de enero para someterse a una "pequeña intervención para controlar un edema óseo en el tobillo izquierdo", según especificó el propio club, dentro del plan de recuperación establecido. No obstante, se trata de una lesión que, a diferencia de lo que inicialmente se apuntó desde la entidad, no es un simple esguince, sino que revestía mayor complejidad, como ha quedado evidenciado a lo largo de este prolongado proceso médico.

Fomeyem realiza un ejercicio en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Las declaraciones de Ania sobre el camerunés

"Dependemos de las sensaciones que él vaya teniendo. Está claro que parecía que iba a ser una lesión pequeña que se fue alargando. Vamos a ver cuándo puede estar, pero creo que en breve no será", comentaba el propio técnico asturiano hace tan solo unas fechas, admitiendo que la situación del defensor nacido en Yaoundé sigue siendo reservada.

En materia estrictamente deportiva, el zaguero, que fue uno de los fichajes de la entidad blanquiverde durante el pasado mercado estival, procedente del Antequera -y al que ya había pretendido en enero de 2025-, se había convertido en uno de los pilares básicos del esquema cordobesista desde su aterrizaje, en junio. Tanto es así que, junto a Rubén Alves, protagonizó una de las defensas más sólidas de toda LaLiga Hypermotion durante la primera fase de campaña, llegando a enlazar la friolera de ocho jornadas (entre la seis y la 13, ambas inclusive) sin conocer la derrota en el circuito doméstico. En todo ese tramo, siempre contando con un rol crucial.

Los números de Fomeyem en la presente liga

En total, en la presente campaña había disputado 14 encuentros hasta su parón obligado, todos ellos como titular, con un saldo de 1.171 minutos en el campo. En términos de compenetración, el propio Alves -que ya lleva semanas entrando en las convocatorias-, lucía como su socio más habitual en la retaguardia. Junto a él formó de inicio en nueve ocasiones, con tres porterías a cero y nueve dianas concedidas como balance.

Así que, por el momento, aunque pendiente de evolución, el regreso del "12" al verde -con el fin de evaluar su avance- se presenta como un paso importante en el camino hacia su reincorporación a la dinámica del equipo y, posteriormente, a la competición.

Del Moral ya entrena con el resto del grupo

Otra novedad en el entrenamiento de este miércoles ha sido la de la vuelta al trabajo con el grupo de Alberto del Moral. El centrocampista, de baja por lesión desde hace casi dos meses, ha vuelto a trabajar de manera normal junto al resto de sus compañeros. Por tanto, ya ha entrado en la última etapa de su recuperación, por lo que en breve volverá a estar listo para entrar en las convocatorias de Iván Ania. Juan María Alcedo ha sido este miércoles el único jugador de la plantilla que no ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva.