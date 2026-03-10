Iván Ania firma en el Córdoba CF la peor racha de derrotas de su carrera

El Córdoba CF regresó de El Sardinero sin puntos, con la moral torcida y una nueva goleada en la mochila. Eso sí, también le dio tiempo para dar un leve paso hacia una versión algo más efectiva -dados los antecedentes-, aunque todavía lejos, en cualquier caso, de los mínimos competitivos que suelen exigirse en Segunda. De hecho, el revés ante el Racing de Santander (4-3) dejó tras de sí varias losas estadísticas, algunas con cierto peso histórico y otras, como la actual, con un componente individual que señala a una figura concreta: el entrenador blanquiverde, Iván Ania.

Porque las consecuencias más evidentes en todo ese entramado responden a la racha vigente, con cuatro derrotas consecutivas -una dinámica inédita desde la llegada del asturiano a El Arcángel y que no se registraba en el club desde la 2017-2018 en el fútbol profesional-, aunque, en esta ocasión, también han encontrado respaldo en el caso personal del preparador califal, que en Santander, precisamente, firmó la peor racha de toda su carrera al frente de un banquillo entre las tres primeras categorías.

Una dinámica para olvidar

Es más, hace tan solo unas fechas, con la derrota ante el Andorra en casa, el entrenador ovetense ya había igualado las tres sufridas en la temporada 2022-2023 al frente del Algeciras en Primera RFEF, así como otras dos secuencias de tres derrotas consecutivas: una con el Villanovense al inicio de la campaña 2017-2018 en la extinta Segunda División B, y otra durante su etapa en el Caudal Deportivo en el curso 2016-2017, también en la división de bronce. Ninguna, igualmente, había alcanzado la dimensión actual.

Curiosamente, durante su etapa en el propio Racing de Santander en la temporada 2019-2020, interrumpida tras 15 jornadas con solo una victoria en el regreso del club al fútbol profesional -y su única otra experiencia, al margen de la actual, dentro del mismo-, el técnico asturiano no llegó a encadenar más de dos derrotas al hilo. O lo que es lo mismo: ni en la temporada de su destitución en la entidad cántabra registró un dato similar al actual, aunque sí una hilera de empates (9) que hicieron insostenible su continuidad.

Iván Ania, durante un entrenamiento de su etapa al frente del Racing de Santander. / RACING DE SANTANDER

La presente serie se inició hace apenas dos semanas con la visita al Almería en el UD Almería Stadium (2-1). Aquel encuentro puso fin a otro par de rachas significativas: la imbatibilidad del bloque califal a domicilio desde septiembre y la secuencia de seis victorias en las siete jornadas anteriores. Además, el choque ante los indálicos supuso la primera oportunidad fallida de asaltar las posiciones de playoff en esta fase del calendario.

Apenas cuatro días después, el guion volvió a repetirse. El equipo cordobesista dejó escapar otra ocasión de acceder a una de las seis primeras plazas y encajó el segundo revés consecutivo, esta vez frente al Ceuta en el Alfonso Murube (3-2). La tercera derrota llegó precisamente ante los del Principado, por 1-4 en El Arcángel, el único de los cuatro tropiezos registrado hasta ahora en casa. Y después, le tocó al Racing.

Trece goles en apenas dos semanas

Este tramo negativo también se refleja con claridad en los números defensivos. En cuatro partidos, que podrían asemejarse a un mes figurado de competición -condensado en dos semanas por el calendario-, el equipo dirigido por Iván Ania ha recibido la friolera 13 goles, lo que arroja un promedio de 3,25 tantos encajados por encuentro. En clave contraria, ha anotado siete, una cifra que, de no ser por dicha equidistancia, sería notable...

La comparación con el rendimiento previo es reveladora, eso sí. Antes de esta serie, el conjunto blanquiverde había concedido 27 goles en 25 jornadas, con una media de 1,08 por partido. Es decir, el promedio en este tramo particular se ha alzado con 2,17 goles por encima al registrado durante la mayor parte del campeonato 2025-2026 en LaLiga Hypermotion.

El año de la salvación milagrosa

Para encontrar una racha similar -en términos negativos- hace falta retroceder hasta la temporada 2017-2018. Entre las jornadas 24 y 27, el Córdoba CF enlazó entonces cuatro derrotas consecutivas en plena transición en el banquillo entre Jorge Romero y José Ramón Sandoval.

En aquella secuencia el equipo cayó ante el Real Zaragoza (1-0), el Barcelona B (1-2), el Tenerife (5-1) y el Granada (1-2), acumulando diez goles encajados en ese tramo, con una media de 2,5 por encuentro. La dinámica se frenó poco después con una victoria 2-1 frente al Real Valladolid en El Arcángel, merced de los goles de Marko Jovanović y Sergi Guardiola, en lo que fue además el primer triunfo de Sandoval como técnico cordobesista.

Aquella recta final terminaría convertida en uno de los capítulos más recordados del club en la época reciente. Dicha escuadra, bajo la batuta del preparador de Humanes, firmó diez victorias, dos empates y solo tres derrotas en la fase final del campeonato, cediendo únicamente ante Numancia (2-1), la Cultural y Deportiva Leonesa (2-1) y el Huesca (2-4) antes de asegurar una permanencia que parecía inalcanzable semanas atrás.