Cuatro golaverages perdidos en torno al 'play off': el Córdoba CF se deja terreno ante los favoritos

Al Córdoba CF le siguen apareciendo consecuencias en pleno bache de resultados, el más delicado de su temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion. Tras cuatro derrotas consecutivas, el conjunto dirigido por Iván Ania no solo ha visto frenada su progresión en la tabla, sino que también ha sufrido un notable retroceso clasificatorio: en apenas dos semanas ha pasado de pelear por la zona noble -llegando incluso a desperdiciar dos oportunidades matemáticas de entrar en el play off- a instalarse ahora en la undécima posición, a siete puntos de distancia de los puestos de privilegio.

A ese impacto en la clasificación se suma otro efecto colateral que se confirmó tras la derrota ante el Racing de Santander en El Sardinero (4-3): el club blanquiverde ya ha perdido cuatro golaverages particulares de forma definitiva frente a rivales directos en la lucha por el ascenso. Es decir, los cuatro equipos situados entre los seis primeros con los que ya ha completado el doble enfrentamiento liguero han terminado inclinando esa pequeña batalla estadística a su favor.

El Racing se suma a la lista

El último en hacerlo ha sido el Racing de Santander, precisamente. El empate de la primera vuelta en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (2-2) dejó todo abierto hasta el duelo de vuelta, pero el 4-3 en territorio cántabro inclinó el balance final por un solo gol de diferencia para los santanderinos.

Por márgenes similares también se resolvieron otros dos cruces directos. La UD Las Palmas se impuso 1-3 en la segunda jornada en suelo andaluz y, aunque cayó 2-1 en territorio insular, ese triunfo inicial le permitió conservar el golaverage particular.

Un patrón parecido se dio con el Málaga, en sendos duelos regionales. En la primera vuelta, disputada en La Rosaleda, el Córdoba CF rescató un empate gracias al tanto de Diego Bri sobre bocina, pese a la inferioridad numérica (1-1), pero el cuadro dirigido por Juan Funes se llevó el segundo enfrentamiento en El Arcángel (0-1), asegurando así esa diferencia directa.

Más reciente aún fue el caso de la UD Almería, otro rival autonómico. El empate a un gol de la décima jornada en Córdoba dejó la eliminatoria abierta hasta la visita al UD Almería Stadium, donde el 2-1 final otorgó también a los indálicos el balance favorable.

Lance del pasado Almería-Córdoba CF en el UD Almería Stadium. / lof

De hecho, en un escenario todavía por resolver también aparece el enfrentamiento con el Deportivo de La Coruña, aunque inclinado hacia el bando gallego. El conjunto de Antonio Hidalgo se impuso 1-3 en El Arcángel, por lo que el Córdoba CF necesitará revertir ese resultado en el choque de vuelta, previsto a comienzos de abril en Estadio de Riazor, para equilibrar o superar ese balance.

Castellón, Burgos y Ceuta

Entre los equipos que ocupan actualmente la zona alta, el otro único que no tiene todavía el golaverage decidido frente al Córdoba es el Castellón, tercer clasificado. Precisamente ante el conjunto orellut, todavía con Johan Plat en su banquillo -antes de su relevo por Pablo Hernández-, los blanquiverdes lograron su primer triunfo de la temporada, remontando 2-1 en El Arcángel en la cuarta jornada. El segundo enfrentamiento llegará a principios de mayo en Estadio Castalia, dentro de la jornada 38.

El Burgos, actual séptimo clasificado, presenta a su vez, o al menos de momento, un balance favorable para los cordobesistas. Los albinegros cayeron 2-0 en El Arcángel en el primer partido del año, mientras que el segundo duelo tendrá lugar el 22 de marzo a las 14.00 horas en Estadio El Plantío, es decir, inmediatamente tras el próximo cruce ante la Real Sociedad B en casa (domingo, 14.00 horas).

La ecuación particular se completa con el Ceuta, octavo en la clasificación. Es el único equipo entre los ocho primeros al que los de Iván Ania han logrado ganar el pulso goleador pese a ceder en la segunda vuelta. Los blanquiverde vencieron 2-0 en El Arcángel el pasado octubre y, aunque cayeron por 3-2 en el Estadio Alfonso Murube, mantienen un gol de ventaja en el cómputo global, por lo que prevalecerían en caso de empate a puntos a final de curso.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran su triunfo ante el Castellón, en la cuarta jornada. / MANUEL MURILLO

Ocho golaverages ya decididos

En total, el Córdoba CF ya ha cerrado ocho golaverages particulares en lo que va de campeonato, con un balance de tres ganados y cinco perdidos.

Entre los favorables, además del logrado frente al Ceuta, aparecen los conseguidos ante el CD Leganés (0-0 y 2-1) y el Real Valladolid (0-0 y 3-1). En el apartado negativo, junto a Racing, Las Palmas, Málaga y Almería, se suma también el Andorra (3-1 y 1-4), que completa de momento la lista de duelos directos perdidos por los blanquiverdes en esta parcela.