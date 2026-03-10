El Córdoba CF, el equipo con más goleadores diferentes de LaLiga Hypermotion: se estrenan Trilli e Isma Ruiz

En la caída del Córdoba CF en El Sardinero, dos jugadores más estrenaron su casillero goleador. Tanto Trilli como Isma Ruiz anotaron sus primeros goles como blanquiverdes esta temporada. Y es que, los de El Arcángel son ya el equipo con más goleadores diferentes de LaLiga Hypermotion, con 16 jugadores diferentes que han visto portería en las 29 fechas disputadas, igualado con el Castellón.

Porque el cuadro dirigido por Iván Ania se está caracterizando este curso en ser un conjunto diverso en cuanto a goleadores se refiere. De hecho, en cuanto a dimensión goleadora, los califales han anotado diez dianas menos que los orellut, por lo que, pese a haber convertido menos, ha estado más dividido. Sin embargo, están repartidas de manera muy desigual y se pueden diferenciar tres escalones en cuanto a rendimiento anotador.

Gran diversidad goleadora

En el primer escalón y como pichichi de la plantilla se encuentra Adrián Fuentes, que ha convertido en diez ocasiones. Tras él, Jacobo González se posiciona como segundo máximo goleador del cuadro ribereño, con siete dianas. Es más, el atacante madrileño se encuentra a tan solo dos de igualar los números que consiguió la temporada pasada (9), en la que culminó como el también segundo artillero del plantel, tan solo una por detrás de las diez dianas que anotó el exblanquiverde Antonio Casas. Completa el podio Sergi Guardiola, que ha visto portería tres veces en lo que va de campaña.

Tras estos, comienza una larga lista de jugadores con uno y dos goles. Con dos anotaciones, se encuentran: Carracedo, Requena, Dalisson, Diego Bri y Adilson, que volvió a ver puerta el pasado domingo contra el Racing. Por último, con un tanto, son ocho los futbolistas dirigidos por Iván Ania: Kevin Medina, el excordobesista Carlos Isaac, Rubén Alves, Vilarrasa, Percan, Goti y, lógicamenta, a su vez tanto Trilli como Isma Ruiz, que se estrenaron en El Sardinero.

Trilli celebra junto a sus compañeros en el gol que abrió la lata en el Racing de Santander-Córdoba CF / LOF

En comparación con el pasado curso, la diversidad goleadora en el cuadro blanquiverde ha ido a menos. Al término de la temporada en la vuelta al fútbol profesional, catorce fueron los futbolistas que participaron en el ámbito anotador, dos menos que en la temporada actual, aún restando once fechas para la conclusión del calendario regular de LaLiga Hypermotion.

Aun así, todavía hay varios nombres dentro de la primera plantilla que no han visto puerta como Obolskii, Albarrán y Pedro Ortiz. Los dos últimos llegaron a batir al portero rival en cuatro ocasiones, por su parte, el ruso llegó a realizar tres dianas. La falta de minutos del mediocampista y el ariete y la regresión en ataque que ha tenido el lateral, han hecho que su posibilidad de anotar haya ido a menos.

Carracedo, el más asistente

En términos semejantes, pero desde otro prisma, como el de las asistencias, la aportación también se ha repartido. En lo más alto del podio particular del plantel figura Christian Carracedo, con nueve pases de gol este curso. De hecho, el catalán es el tercer máximo asistente del fútbol de plata una vez consumidas las primeras 29 jornadas, únicamente superado por el racinguista Iñigo Vicente (13) y Juan Otero (10), del Sporting de Gijón.

Dentro del ecosistema de El Arcángel, le siguen con tres servicios tanto Adrián Fuentes como Isma Ruiz. Dos han firmado Álex Martín y Dalisson, mientras que el broche a la lista lo ponen Jacobo, Rubén Alves, Trilli y Diego Bri, todos con una en el casillero.