Ya son 16 los cambios de entrenador entre los rivales del Córdoba CF: el Cádiz destituye a Gaizka Garitano

Otro rival del Córdoba CF en LaLiga Hypermotion ha vuelto a forzar un cambio en su banquillo. Se trata del Cádiz, que deberá contratar ahora a su segundo técnico en la temporada tras despedir a Gaizka Garitano. El club amarillo llevaba varios días sopesando la destitución del vasco como entrenador de la primera plantilla después de una serie de nefastos resultados, ya que tan sólo sumó un punto de los últimos 24 disputados, pasando de disputar una posición en los play off de ascenso a mirar ahora sin disimulo a la zona roja de descenso a Primera RFEF.

Despedida

En su nota oficial, el club amarillo anuncia que “el Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Gaizka Garitano su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Patxi Ferreira, Julio Hernando y José Manuel Santisteban; segundo entrenador, preparador físico y entrenador de porteros”. La nota finaliza con un mensaje para Garitano y su equipo: “La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en los 55 partidos que han estado en el banquillo cadista durante estos 15 meses y le desea mucha suerte en su futuro profesional”.

Gaizka Garitano, durante un entrenamiento del Cádiz, esta temporada. / CÁDIZ CF

La salida de Gaizka Garitano amplía una nómina de técnicos cesados que no ha dejado de crecer durante el curso. Abrió la serie Johan Plat en el Castellón, seguido por el propio Raúl Llona en la Cultural. Después llegaron los relevos de Asier Garitano en el Sporting de Gijón, Gabi Fernández en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés y Sergio Guilló en el Huesca.

La secuencia continuó con las destituciones de Sergio Pellicer en el Málaga, Paco López en el Leganés, Ion Ansotegi en la Real Sociedad B, Ibai Gómez en el Andorra, Guillermo Almada en el Valladolid -con rumbo posterior a Oviedo-, Jesús Galván en el Mirandés y, más recientemente, Luis García Tevenet, también en el conjunto pucelano, así como el Cuco Ziganda, en la Cultural Leonesa, que fue relevado por Rubén de la Barrera, y Rubén Sellés, en el Zaragoza, sustituido por David Navarro. Dieciseis movimientos en los banquillos antes de que la temporada aterrice en su tramo más decisivo.

Gaizka Garitano deja al Cádiz en el puesto 16 en la tabla de Segunda División, con 35 puntos, sólo cuatro por encima de la zona de descenso, después de sumar nueve victorias, ocho empates y 12 derrotas en los 29 encuentros en los que lo ha dirigido en esta temporada.

Llega Sergio González

El Cádiz trabaja desde hace ya días en el relevo de Gaizka Garitano, y todo hace indicar que el elegido es Sergio González. Diversos medios han señalado en los últimos días al que fuera entrenador cadista entre los años 2022 y 2024, equipo al que dirigió en 82 encuentros.