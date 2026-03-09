Los números de la sangría: un cuarto de siglo después, el Córdoba CF enlaza dos citas encajando cuatro goles

El Córdoba CF volvió a dejar señales de competitividad, ofreció una versión más ordenada -con sus matices defensivos- e incluso llegó a discultirle el partido al líder. Pero el marcador volvió a dictar sentencia. Y es que la derrota frente al Racing de Santander en El Sardinero (4-3) no solo prolongó un tramo de calendario incómodo para los de Iván Ania, sino que activó una alarma estadística con eco en la historia del club: dos partidos consecutivos encajando cuatro goles, una secuencia que solo se había dado tres veces en toda su trayectoria en el fútbol profesional y que no se repetía desde hace cuarto de siglo, tras enlazarse con el 1-4 sufrido frente al Andorra en El Arcángel.

Dos veces en Segunda División

De hecho, para encontrar el precedente más reciente hay que retroceder hasta la temporada 2000-2001 en Segunda División. En aquel curso, el conjunto ribereño encadenó dos derrotas contundentes entre las jornadas 40 y 41, cuando el equipo dirigido por Juan Verdugo -tercer entrenador aquel curso- ya tenía la permanencia asegurada. Primero cayó por 4-0 ante el Leganés en Estadio Municipal de Butarque, y después por 1-4 frente al Albacete Balompié en El Arcángel. La última jornada de aquella campaña permitió maquillar la serie con un trabajado 2-2 ante el Real Sporting de Gijón en El Molinón, con dianas de Manolo López y Quini.

Apenas un año antes se sitúa el segundo antecedente, correspondiente al ejercicio 1999-2000, el del regreso a la categoría de plata bajo la dirección de Pepe Escalante. Entre las jornadas 12 y 13 llegaron dos reveses seguidos: 1-4 frente al Lleida en El Arcángel y 4-1 a domicilio ante el extinto Salamanca. La reacción llegó en la siguiente cita, con una victoria 3-2 ante el Albacete, con goles de Arnau Sala y Diego Ribera.

Aquel plantel contaba, además, con nombres destacados en la historia reciente del club como Juanito Bautista, Rafa Navarro, Leiva, Juan Carlos Quero, Andrés Armada o Diego Caro, entre otros futbolistas que formaron parte de aquel regreso a Segunda.

Pepe Escalante, durante un encuentro al frente del Córdoba CF. / CÓRDOBA

El antecedente en Primera División

El primer episodio de este tipo se remonta mucho más atrás, a la recta final de la etapa dorada del Córdoba CF en Primera División, concretamente a la temporada 1971-1972, tras el regreso a la máxima categoría, después de dos años rondando por el fútbol de plata. Aquella aventura en la élite -la segunda más reciente hasta la fecha- terminó con un nuevo descenso, pero también dejó la serie más abrupta en la historia blanquiverde.

El equipo dirigido por el técnico brasileño Vavá, quinto entrenador con más partidos oficiales de Liga al frente del club, encajó cuatro o más goles en tres encuentros consecutivos entre las jornadas 14 y 16. Los resultados fueron 5-0 ante el Athletic Club, 0-4 frente al Valencia y 4-1 contra el FC Barcelona. Aquel campeonato concluyó con los de El Arcángel como penúltimos clasificados, descendiendo junto al Sabadell y el Sevilla a Segunda División.

Un caso anecdótico entre temporadas

Más allá de estos precedentes dentro de una misma campaña, existe otro episodio de carácter anecdótico. Se produjo en el enlace entre dos temporadas distintas de Primera División. El Córdoba CF cerró el curso 1965-1966 con una derrota 4-0 ante el Real Zaragoza, y abrió la campaña 1966-1967 cayendo 4-1 frente al Barcelona.

En cualquier caso, ambos campeonatos terminaron con permanencia para el conjunto blanquiverde, una circunstancia que relativiza aquel episodio dentro de la larga historia del club. Mientras tanto, el presente vuelve a colocar sobre la mesa un registro estadístico poco habitual, máxime para un teórico aspirante al ascenso esta campaña.