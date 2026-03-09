Carlos Marín y un reestreno agridulce ante el Racing de Santander: de vuelta al once 144 días después

La derrota del Córdoba CF en El Sardinero dejó al conjunto de Iván Ania muy marcado. El cuadro dirigido por el ovetense cayó ante el Racing de Santander tras dos errores puntuales nada más salir del vestuario que, posteriormente, decantarían el partido a favor del equipo cántabro. Una de las novedades en la previa del encuentro fue la vuelta a la titularidad de Carlos Marín, que regresaba al verde 144 días después de su último encuentro, ante la Cultural Leonesa. Y el almeriense, muy exigido, terminó el encuentro con regusto agridulce.

Un regreso gris

Y es que tras el descanso, al conjunto santanderino no le hicieron falta más de cinco minutos para encarrilar el encuentro. En los mismos, el jugador que quedó en el foco fue el propio guardameta. Salió sin demasiada convicción a un saque de esquina y depejó a los pies de Manu Herrando, que aprovechó para poner el segundo sobre el luminoso. Apenas un par de acciones después, el capitán cordobesista se atrevió con un intento de recorte para deshacerse de la presión de Iñigo Vicente, pero el vizcaíno anduvo más astuto y acabó por robarle la cartera para poner el tercero.

Pese a ello, el cancerbero realizó hasta cuatro paradas en el envite, varias de ellas -de gran mérito- evitaron una mayor sangría cántabra. De hecho, al término de los primeros 45 minutos, el almeriense se alzaba como uno de los protagonistas del conjunto de Iván Ania tras detener un remate del exblanquiverde Andrés Martín, que lo probó en repetidas ocasiones, más allá de su doblete. Aun así, la errática salida general tras el descanso, con especial incidencia, por tanto, sobre el ex del Betis Deportivo, marcó aún más su regreso.

Algo que se rumoreaba tras la dolorosa derrota ante el Andorra, era la posible vuelta del capitán califal a la titularidad. Tras tres encuentros en los que el Córdoba CF no fue capaz de sacar ningún punto, el técnico asturiano optó la rotación en portería, en detrimento de Iker Álvarez -fijo en el puesto desde la sexta jornada del presente campeonato-. Casuístico o no, el andaluz volvía a defender la meta en un partido contra el Racing de Santander después que su equipo cayera trágicamente ante el conjunto del Principado, igual que el último cambio en la portería -de forma continuada- que se dio en la primera vuelta del campeonato, en el que se invertían los protagonistas.

Carlos Marín junto a varios compañeros del Córdoba CF aplauden a la afición desplazada a El Sardinero / LOF

La defensa, otra vez en la mira

La debilidad defensiva que sobrevuela en el equipo de El Arcángel se está viendo reflejada en una visible caída del nivel en los porteros, que en los últimos cuatro partidos, han recibido en total 13 tantos. El próximo domingo (14.00 horas) el Córdoba CF volverá a la competición doméstica para enfrentarse al filial de la Real Sociedad, duelo en el que Iván Ania volverá a reflexionar sobre quién será el titular bajo palos.

En la otra cara de la moneda, el guardameta que estuvo en la sombra en El Sardinero, Iker Álvarez podría salir a Andorra para disputar el compromiso internacional que tiene su selección, los próximos días 27 y 31 de marzo ante San Marino y Montenegro, respectivamente, por lo que potencialmente se perdería las próximas jornadas ante Mirandés y Deportivo de La Coruña. Es por ello que quizás, ante otro hipotético cambio bajo palos, algunos de estos condicionantes tengan cierto peso sobre la mesa de Iván Ania.