Trilli, tras estrenarse como goleador del Córdoba CF: "El Racing es un equipo que te exige mucho"

Uno de los protagonistas de la cita entre el Racing de Santander y el Córdoba CF fue Trilli, que se estrenó como goleador blanquiverde en un partido intenso y complicado frente al líder, y en el que los de Iván Ania encadenaron su cuarta derrota consecutiva. A pesar del resultado adverso, el joven lateral destacó el trabajo colectivo del equipo y la valentía mostrada durante todo el encuentro. «Empezamos bien. Estuvimos, creo que, bien en la primera parte. El Racing es un equipo que te exige mucho, pero en ese uno contra uno lo gestionamos muy bien», explicó, en referencia a los duelos individuales y la presión ejercida en los primeros 45 minutos.

Errores de los que aprender

El lateral reconoció que los errores cometidos en la segunda mitad terminaron por condicionar el resultado: «Tuvimos un par de errores de los que tenemos que aprender. Que esto es fútbol y estas cosas pasan. A raíz del segundo y tercer gol, ellos se pusieron un bloque abajo, y tuvimos nuestras opciones, pero es más complicado atacar un bloque bajo». Pese a estas dificultades, el equipo logró reaccionar y generar oportunidades, aunque la falta de acierto en los metros finales y algunos errores defensivos evitaron que los blanquiverdes pudieran empatar.

Aun así, Trilli se mostró satisfecho con la entrega y la actitud de sus compañeros: «El equipo respondió muy bien. Fuimos valientes, le metimos la intensidad que requería la segunda parte, y al final no pudimos obtener la victoria. Pero bueno, en ese sentido, me voy satisfecho con el trabajo de todos». Su primer gol como blanquiverde no solo refleja su adaptación al equipo, sino que también sirve como un pequeño punto positivo en medio de una mala racha marcada por los 13 goles encajados en los últimos cuatro partidos y la dificultad de imponerse fuera de casa.