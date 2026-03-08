Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Racing de Santander-Córdoba CF, en directo | Se mantiene la igualdad en El Sardinero

Los de Iván Ania buscan una victoria que corte la serie de tres derrotas consecutivas en Liga en el campo del líder indómito de Segunda División

Lance del encuentro entre el Racing de Santander y el Córdoba CF en El Sardinero.

Lance del encuentro entre el Racing de Santander y el Córdoba CF en El Sardinero. / LOF

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa a competición este domingo con un examen de alto nivel en El Sardinero ante el Racing de Santander, a partir de las 18.30 horas. Allí quieren los de Iván Ania, en el hogar del líder, dejar atrás la secuencia de tres derrotas consecutivas que le acompañó semana atrás con un triunfo balsámico ante el máximo candidato al ascenso directo a Primera División esta temporada. Lo opuesto quieren los cántabros, que regresan a su feudo -donde suman tres triunfos seguidos- después de imponerse al Castellón en Castalia (1-3) y reafirmarse como el principal aspirante al campeonato en el fútbol de plata.

