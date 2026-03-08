Racing de Santander-Córdoba CF, en directo | Se mantiene la igualdad en El Sardinero

El Córdoba CF regresa a competición este domingo con un examen de alto nivel en El Sardinero ante el Racing de Santander, a partir de las 18.30 horas. Allí quieren los de Iván Ania, en el hogar del líder, dejar atrás la secuencia de tres derrotas consecutivas que le acompañó semana atrás con un triunfo balsámico ante el máximo candidato al ascenso directo a Primera División esta temporada. Lo opuesto quieren los cántabros, que regresan a su feudo -donde suman tres triunfos seguidos- después de imponerse al Castellón en Castalia (1-3) y reafirmarse como el principal aspirante al campeonato en el fútbol de plata.

Amonestación 35'. Primera tarjeta amarilla del encuentro para Andrés Martín.

Jokin evita el segundo del Córdoba CF (1-1) 34'. ¡VAYA MANO DE JOKIN! El meta local evitó el segundo del Córdoba CF, tras el mano a mano con Diego Bri.

El Córdoba CF busca el segundo (1-1) 27'. ¡UUUUUUUUYYY! Por arriba se marchó el remate de Adrián Fuentes, tras el centro de Carracedo.

Lo intenta Diego Bri 23'. Buena parada de Jokin, que despeja el disparo de Diego Bri.

Empata el Racing (1-1) 16'. Gol del Racing de Santander A la tercera, Andrés Martín marca el tanto que devuelve la igualdad al marcador pocos segundos después del gol de Trilli.

Se adelanta el Córdoba CF (0-1) 15'. ¡GOOOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA CF! Trilli avanzó con el balón hasta la frontal, combinó con Carracedo, que le devolvió la pared, y el lateral finalizó la jugada con un disparo que supuso su primer gol como blanquiverde.

Segunda ocasión de Andrés Martín 8'. ¡PARADON DE CARLOS MARÍN! Vuelve a intentarlo Andrés Martín, pero se encuentra con el meta almeriense para evitar el primer tanto del Racing.

Primera llegada del Racing 6'. ¡UUUUUUUYYY! Se marchó por el lateral de la portería el disparo de Andrés Martín, tras el mano a mano con Carlos Marín.

Arraaaaanca el encuentro (0-0) 1'. ¡Comienza a rodar el balón en El Sardinero! Primera posesión para los blanquiverdes.