Racing de Santander-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces para el partido en El Sardinero

Vuelve a rodar el esférico para el Córdoba CF. Tras las tres derrotas consecutivas en apenas diez días, los de Iván Ania regresan a la competición liguera para visitar al líder de la categoría. Los blanquiverdes viajarán hasta El Sardinero este domingo (18.30 horas) para intentar volver a la senda de la victoria ante el Racing de Santander y dejar atrás las malas sensaciones que se han ido arrastrando en esta última semana.

Y es que el cuadro de El Arcángel vive uno de sus momentos más amargos desde que comenzó la campaña. En las últimas tres jornadas, han encajado nueve tantos, un dato que resalta la fragilidad defensiva por la que atraviesa el conjunto cordobés. Para esta nueva fecha, el técnico asturiano volverá a visitar al club en el que consiguió su primer ascenso a Segunda División y lo hará en un encuentro en el que podría mover varias fichas dentro del once inicial.

Altas, bajas y novedades

Y es que Ania podrá volver a tener a su disposición en El Sardinero a Theo Zidane. El francés volverá a una convocatoria tras poco más de tres meses. El «7» blanquiverde disputó su último encuentro en la pasada jornada 16 ante el Cádiz CF. El retorno del mediocampista es una gran noticia para el técnico blanquiverde, ya que hasta su lesión era uno de los jugadores más utilizados desde el banquillo. Pese a ello, en la convocatoria califal volverán a no estar presentes Juan María Alcedo, Franck Fomeyem y Alberto del Moral.

Theo Zidane junto a varios de sus compañeros saltando a la Ciudad Deportiva antes de un entrenamiento / Víctor Castro

El cuadro cántabro volverá a disfrutar en el banquillo de José Alberto López. El preparador regresó a los entrenamientos este pasado miércoles, tras estar varios días de baja por una intervención quirúrgica. De hecho, este no estuvo presente en la victoria santanderina en Castalia, que le permitió dar un golpe sobre la mesa y asentarse en la posición de líder. El entrenador del Racing podrá contar con Gustavo Puerta, que pasó un proceso vírico esta semana.

Otro que sí podrá estar a las órdenes del asturiano será el atacante excordobesista Andrés Martín. El de Aguadulce cumplió sanción la pasada semana tras ver la quinta amarilla y regresará este próximo domingo para medirse a los blanquiverdes. Por su parte, no estarán disponibles Asier Villalibre, Pablo Ramón, Juan Carlos Arana, Manex Lozano -que se perderá todo lo que resta de temporada- ni Mantilla.

Alineaciones probables

Por lo tanto, así quedarían dispuestos los dos posibles onces de cara al encuentro entre cántabros y blanquiverdes.

Carlos Marín, Trilli, Álex Martín, Xavi Sintes, Diego Bri, Isma Ruiz, Dani Requena, Jacobo González, Adilson, Carracedo y Adrián Fuentes. Racing de Santander: Ezkieta, Facu González, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas, Iñigo Vicente, Canales, Gustavo Puerta, Damián, Guliashvili y Andrés Martín.

El encuentro estará dirigido por el colegiado mallorquín Luis Bestard Servera, adscrito al comité balear, con el barcelonés Rubén Ávalos Barrera en el VAR.