Iván Ania, tras la derrota frente al Racing: "Es difícil ganar fuera de casa si necesitas hacer cinco goles"

La mala racha del Córdoba CF se prolonga tras encadenar su cuarta derrota consecutiva, esta vez frente al Racing de Santander en El Sardinero. Tras una primera mitad equilibrada, en la que ambos equipos encontraron portería, los locales dieron un paso al frente en la segunda parte y anotaron dos goles más que pusieron el partido cuesta arriba para los blanquiverdes. La falta de acierto de los de Iván Ania en los metros finales y los errores terminaron por pasar factura, y pese a los tantos de Isma Ruiz y Adilson Mendes, no fue suficiente para cambiar el resultado (4-3). «En estos campos si concedes o regalas estás en riesgo de poder perder el partido. No es fácil hacer aquí tres goles, pero es difícil ganar fuera de casa si necesitas hacer cinco goles», comentó el asturiano.

Personalidad blanquiverde

A pesar de la derrota, el Córdoba CF mostró carácter y personalidad, intentando aprovechar las ventajas, aunque los errores defensivos, especialmente en el cuarto gol, terminaron condicionando el resultado. «Hemos hecho para mí un buen partido. Hemos intentado aprovechar donde creíamos que podían estar las ventajas, pero creo que defensivamente, especialmente en el cuarto gol de un saque de portero, no ganamos la disputa y en la segunda jugada en vez de estar estando igualados, en vez de ir en ayuda tenemos que quedarnos con el posible receptor. El equipo ha tenido personalidad, no se ha asustado, ha venido a jugar, a someter, a dominar al Racing», señaló.

«Por juego creo que nos hemos recuperado respecto al otro día con Andorra y la semana que veníamos, porque habíamos tenido momentos dentro del mismo partido, minipartidos buenos, minipartidos no tan buenos. Sin embargo, hoy creo que en el cómputo global, ya te digo que creo que hemos hecho un buen partido. Hemos hecho nueve tiros a portería, no sé si algún equipo aquí lo habrá hecho, pero la diferencia creo que estuvo en la pegada. La sensación que yo percibí desde fuera del equipo era de, en lo ofensivo sobre todo, estar cómodo, generar, someter al Racing, pero en lo defensivo creo que hemos sufrido más de lo que deberíamos. Hemos estado toda la semana entrenando las vigilancias, teníamos clarísimo cómo las teníamos que hacer», añadió.

13 goles encajados en cuatro partidos

En los últimos cuatro partidos, los blanquiverdes han encajado 13 goles, reflejo de una combinación de errores individuales y colectivos. «Hay errores individuales y errores colectivos. El sistema defensivo no solo son los defensas, somos todos, desde el punta hasta el portero. Es evidente que defensivamente tenemos que mejorar y a medida que seamos capaces de empezar a dejar la portería cero, estaremos mucho más cerca de poder ganar los partidos. Sabíamos que aquí ellos habían hecho gol en todos los partidos, entonces era fundamental poder dejar la portería cero. Nos hemos puesto por delante en el marcador y no nos ha dado tiempo ni de saber cómo podíamos gestionar esa ventaja, porque en la siguiente jugada nos hicieron el empate», afirmó.

«Así es difícil, pero la sensación que me llevo dentro de la derrota, que es dolorosa y ahora es difícil poder ver cosas positivas, creo que el equipo ha tenido personalidad, ha tenido carácter y, sobre todo, ha entendido dónde teníamos las ventajas y las hemos intentado aprovechar, pero creo que también defensivamente ellos han estado muy bien», indicó.

Cambios en la presión

Hasta hace pocas jornadas, el presionar alto había sido una de las grandes fortalezas del Córdoba CF, ganando casi todos los duelos. En los últimos encuentros, el equipo adaptó su presión, pasando a un sistema más conservador. «Hasta hace cuatro jornadas eso nos había dado la vida, el presionar alto. Éramos ganadores de casi todos los duelos y en estas últimas cuatro jornadas, de hecho en los últimos tres partidos, habíamos presionado de una manera. Hoy cambiamos la presión más habitual de la que hacemos normalmente, que es saltar por dentro, a ese 4-1-3-2», declaró.

Noticias relacionadas

«El equilibrio es fundamental, el equilibrio es fundamental. Lo que pasa que somos un equipo con mucha vocación ofensiva y hay veces que el verte con la sensación de que puedes hacer gol, que puedes llegar, te hace que en esas vigilancias... El futuro es mejor si jugamos todos. Esta propuesta, esta manera de intentar ganar los partidos y somos capaces de ese equilibrio que hablas o de ser más sólidos defensivamente, vamos a estar arriba seguro», finalizó.