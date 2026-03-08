El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota ante el Racing de Santander

El Córdoba CF volvió a quedarse de vacío por cuarta jornada consecutiva. Los de Iván Ania, que aguantaron meridianamente el pulso al Racing de Santander en El Sardinero (4-3), acabaron por pagar más caro los errores defensivos que los aciertos en ataque para hincar la rodilla ante el líder, espoleado por un sobresaliente Andrés Martín y que encontró en las dudas de Carlos Marín la herramienta perfecta para firmar la remontada. Trilli, el mejor en una noche de claroscuros, en la que también volvió a ver puerta Adilson Mendes, por segunda semana consecutiva.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División se disputa mediante un campeonato liguero de 42 jornadas en el que todos los equipos suman puntos en función de sus resultados, lo que determina la clasificación final una vez finaliza el calendario.

Cuando concluye la fase regular, los dos primeros equipos ascienden directamente a Primera División. Los conjuntos que terminan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden a un playoff de ascenso del que saldrá la tercera y última plaza para subir de categoría. En el otro extremo de la tabla, los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La actual temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo. Durante ese periodo se disputan los 462 partidos que componen la fase regular. Tras su conclusión, una semana más tarde da inicio la fase de promoción.

El playoff se juega a través de eliminatorias a doble partido. En cada enfrentamiento, el equipo peor clasificado en la liga ejerce como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor posicionado disputa la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos reglamentarios y una posible prórroga el marcador global continúa igualado, no se recurre a los penaltis: la clasificación se decide a favor del equipo mejor situado en la fase regular gracias a la ventaja deportiva.

El cuadro queda configurado de la siguiente manera: el tercer clasificado se enfrenta al sexto y el cuarto al quinto en las semifinales. Los ganadores de ambas eliminatorias acceden a una final, también a doble partido. El vencedor de esa final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.