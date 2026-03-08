Álvaro Trilli, el mejor del Córdoba CF con su gol y asistencia ante el Racing de Santander

CARLOS MARÍN (3)

Errores clave

Mal reestreno del almeriense, que falló en la primera diana local y dejó un error grosero en la segunda. Momentos clave.

ÁLVARO TRILLI (6)

El mejor

Volvió a la titularidad el coruñés y fue el más inspirado. Abrió la lata al cuarto de hora y dio alas con su asistencia a Adilson Mendes en el tramo final. Muy activo en ataque, aunque sufrió más en defensa.

XAVI SINTES (3)

Más tensión

Pecó de lentitud el balear en determinadas ocasiones, también de colocación. Muy exigido por Andrés Martín, que le trajo de cabeza.

ÁLEX MARTÍN (3)

Poca inspiración

Tampoco fue el día del canario, dubitativo en las coberturas, poco acertado en los duelos y, en líneas generales, lejos de su nivel real.

DIEGO BRI (5)

De más a menos

Comenzó entonado y se fue apagando con el avance de la primera mitad. Dejó varios envíos y se mostró activo en ataque, pero siguen penalizándole los retornos...

ISMA RUIZ (5)

Gran gol

Impulsó la reacción en la segunda mitad con un zurdazo desde el pico del área. Abarcó campo y se desfondó, sin mayor premio.

DANI REQUENA (3)

Desdibujado

Arrastra semanas de escaso protagonismo el granadino, que en Santander tampoco atinó. Fue sustituido, sin incidencia alguna en el encuentro.

MIKEL GOTI (4)

Dio juego

Mejor en la primera mitad, como volante del equipo. Habilitó a Diego Bri y dejó un disparo desde la frontal. Muy exigido y vigilado.

JACOBO (3)

Poca aportación

No apareció el madrileño, sin desborde por fuera y tampoco recorrido en las combinaciones interiores. Le costó entrar en juego. Acabó como lateral, otra vez.

CARRACEDO (5)

Visión

Participó en los tres goles, dando pie a las diferentes asistencias. Se esforzó por el perfil derecho, pero anduvo bien cubierto. Lo intentó.

ADRIÁN FUENTES (4)

Asistencia

No encontró los espacios a la espalda de la defensa local. Se hizo un lío en el primer tanto de Trilli, aunque resolvió para habilitar al coruñés.

SERGI GUARDIOLA (5) Juego de espaldas.

DALISSON (5) Buscó a Adilson.

ADILSON MENDES (6) Segundo gol.

PEDRO ORTIZ (-) Sin tiempo.

OBOLSKII (-) La tuvo.