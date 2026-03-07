Racing de Santander-Córdoba CF: duelo en la cumbre en busca de la reacción blanquiverde

Cuando algo funciona, no se toca. Pero si deja de operar como debería, quizá la solución pase por mover todo, o algo… Sin duda, esa ha sido una de las ideas que han rondado por la cabeza de Iván Ania, entrenador blanquiverde, tras la pasada semana de reveses vivida en su Córdoba CF: tres de una tacada, con cero de nueve puntos y tres derrotas -la última especialmente dolorosa- frente a Almería, Ceuta y Andorra, respectivamente. La traducción más evidente ha sido la pérdida de fuelle en la tabla, mientras que la emocional, a veces igual de importante, se desdobla en dos direcciones: cuando la moral aprieta -a la baja-, toca reponerse tirando de personalidad, pese a las circunstancias.

O lo que es lo mismo: este domingo, en El Sardinero ante el Racing de Santander (18.30 horas), a sus pupilos solo les vale la victoria para recuperar el compás en LaLiga Hypermotion.

Porque lo tenía claro desde la previa el asturiano, crítico y a la vez comprensivo con la situación. «Vamos a tener la oportunidad de meternos y depender de nosotros mismos, no tengo ninguna duda. La hemos desaprovechado y no vamos a volver a hacerlo», reiteraba en sala de prensa, apenas unos minutos antes de poner rumbo a tierras cántabras.

Un mensaje con el que ha tratado de instruir a sus futbolistas en estas fechas y que tiene como único objetivo enderezar el paso. Y es que si hace tan solo un puñado de días los califas tenían en su mano colarse entre los seis primeros de la tabla, a un punto de distancia del sexto y con una cita menos disputada, tres duelos después el panorama ha dado un giro radical… Ahora, cuatro son los puntos de distancia con respecto a la zona noble -margen todavía muy manejable, sea dicho- y la candidatura cordobesa se ha desplazado hasta la décima posición, con más implicados en la pelea.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana en la Ciudad Deportiva. / VÍCTOR CASTRO

Todo apunta en la misma dirección: ganar o ganar en casa del líder. Porque también es una obviedad que, cuanto más ahogante es el escenario, mejor saben ese tipo de victorias, todavía en términos hipotéticos. Eso sí, también una semana lleva insistiendo todo el cuerpo técnico blanquiverde en hacer ese propósito algo terrenal, por lo que este domingo se adivinan cambios tanto en forma, formato como protagonistas.

Enfrente estará el principal candidato al ascenso directo esta temporada. Un cuadro que bajo la batuta de José Alberto López y con la experiencia del pasado año -un playoff truncado en la primera fase, tras casi un año a la vanguardia de la clasificación-, parece haber encontrado la receta de la regularidad en esta fase de campeonato. De hecho, de imponerse con claridad al segundo máximo aspirante al primer puesto llegan los racinguistas, al Castellón, al que jornada atrás golearon en Castalia (1-3).

Y en casa, El Sardinero -donde habrá lleno-, la carta de presentación no es menos intimidante: han anotado en todos y cada uno de sus duelos como locales, son el cuarto mejor anfitrión de la categoría, el más goleador del fútbol de plata y llegan de tres triunfos consecutivos en su feudo.

Aterrizan las rotaciones

Se entiende, por tanto, que más que nunca buscará Ania hilar fino con su plan de la ocasión. En él, una novedad significativa, referida a la lista: entra Theo Zidane, con el «alta» tras ser intervenido durante el pasado mes de enero de un proceso discal. Ha evolucionado muy positivamente el mediocampista marsellés, que regresa a dinámica de grupo casi cuatro meses después, desde su aparición ante el Cádiz en noviembre.

No habrá más novedades en ese aspecto, todavía con piezas como Fomeyem, Alberto del Moral y Alcedo entre algodones.

Pero donde sí las habrá, en forma de movimientos, será dentro del esquema. Por ejemplo, en portería parece el momento idóneo para una nueva permuta, ante la fase de juego errática que atraviesa Iker Álvarez y que, una similar, ya en su día le costó el puesto a Carlos Marín... Tiene papeletas el almeriense, precisamente, para partir de inicio en El Sardinero, después de 20 jornadas desde su última actuación liguera.

Theo Zidane, sonriente, durante una sesión de esta semana. / VÍCTOR CASTRO

También se presume cierta agitación en la retaguardia. Xavi Sintes podría dejar paso gradual a Rubén Alves, aunque difícilmente de inicio, mientras que Álex Martín se antoja más asentado. Por la izquierda, el descalabro de Villarasa en Andorra, en su regreso al once, apunta al retorno de Diego Bri a esa parcela, mientras que por la derecha tampoco sería descabellada la irrupción de Álvaro Trilli en el lugar de Albarrán, otro que tampoco anda excesivamente boyante en el último puñado de citas.

Más tranquilidad hay en el mediocampo, con Isma Ruiz y Dani Requena instalados. En mediapunta sí podría haber cambios, con Jacobo regresando a esa parcela para la primera suplencia de Mikel Goti desde su llegada en el pasado mercado invernal. La fórmula, restando al vizcaíno de la ecuación, sería ideada para dar paso a Adilson Mendes -goleador en la última jornada- por la izquierda, como complemento de Carracedo, en banda derecha, y de Adrián Fuentes en la punta de lanza.