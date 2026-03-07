Racing de Santander-Córdoba CF: Bestard Servera, árbitro del partido

El colegiado Luis Bestard Servera (Palma, 1994), adscrito al comité balear, será el encargado de dirigir el próximo compromiso del Córdoba CF en el campeonato liguero. El árbitro mallorquín ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para impartir justicia en el duelo que medirá a los blanquiverdes con el Racing de Santander este domingo en El Sardinero (18.30), correspondiente a la jornada 29 del calendario de LaLiga Hypermotion.

Su trayectoria

A sus 31 años, Bestard Servera acumula ya una trayectoria consolidada en el arbitraje nacional. El balear encadena siete temporadas consecutivas dirigiendo encuentros en las principales categorías del fútbol no profesional y profesional: dos campañas en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en LaLiga Hypermotion, donde vive su estreno en la categoría de plata.

En ese recorrido suma 86 partidos arbitrados, con un balance disciplinario de 420 tarjetas amarillas -una media de 4,88 por encuentro- y 25 expulsiones (0,29 por choque). En cuanto a resultados, su historial refleja 39 victorias locales, 25 empates y 22 triunfos visitantes.

El árbitro balear ya ha coincidido anteriormente con el Córdoba CF en dos ocasiones, ambas durante el presente curso. El saldo para los blanquiverdes es positivo, con una victoria y un empate: las tablas frente a la Real Sociedad B en Anoeta (1-1) y el triunfo logrado ante el Mirandés (1-2).

Bestard Servera amonesta a Kevin Medina durante el Real Sociedad B-Córdoba CF en Anoeta. / lof

También cuenta con dos precedentes recientes con el equipo dirigido por José Alberto López, igualmente esta temporada, ambos resueltos con victoria para el conjunto cántabro: el 4-1 frente al Ceuta y el 0-2 ante el Burgos.

En la sala VAR estará el árbitro catalán Rubén Ávalos Barrera, de 38 años.