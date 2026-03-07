Patata caliente para Iván Ania en la portería del Córdoba CF: ¿Iker Álvarez o Carlos Marín?

El descenso del nivel defensivo del Córdoba CF ha revivido el debate sobre qué portero debería partir de titular en El Sardinero el próximo domingo a las 18.30 horas, en la visita al líder Racing de Santander. El rendimiento de Iker Álvarez se ha visto mermado en las últimas jornadas, habiendo encajado nueve tantos en los últimos tres partidos, siendo el encuentro del Andorra el más duro para el guardameta, en el que encajó cuatro goles. Como posible sustituto se encuentra el capitán blanquiverde, Carlos Marín, que se ha visto relegado al banquillo por primera vez tras su llegada en la campaña 2021-2022 y podría volver al once ante el Racing.

Mermado en la fragilidez defensiva

La irrupción de Iker Álvarez en la portería fue una de las sorpresas de la temporada tras su debut ante el Racing en la primera vuelta. En su llegada, pese a su juventud -24 años-, se presentó como un arquero experimentado en la categoría, ya que había disputado 55 partidos en LaLiga Hypermotion con el filial del Villarreal. En su primer duelo, el andorrano dejó una grata impresión en El Arcángel tras con tres paradas que evitaron la victoria cántabra.

Desde aquella fecha, el guardameta ha disputado 22 partidos como blanquiverde. En los primeros once, el arquero recibió doce dianas, dejando la puerta a cero en tres ocasiones. Distinta ha sido esta segunda mitad de su temporada particular. Y es que, en los mismos encuentros, once, ha encajado 16 goles, es decir un 33,33% más de los que le anotaron en los primeros.

Iker Álvarez con el balón controlado en el partido ante el Andorra / Manuel Murillo

De ese global de 16 dianas recibidas, once de ellas se han producido en los últimos cinco partidos. En porcentajes: en los últimos cinco duelos ha encajado el 68,75% de los goles que ha recibido en estos últimos once partidos. De hecho, durante este 2026, Iker Álvarez solo ha podido mantener su portería a cero en una ocasión, ante el Burgos el 3 de enero, e incluso se anotó en su propia portería en la victoria in extremis ante el Huesca por1-2 en El Alcoraz.

Una nueva oportunidad para Carlos

Tras la derrota en Andorra de la primera vuelta de Liga, la portería del Córdoba CF vivió un intercambio de roles en el que el capitán blanquiverde se vio relegado al puesto de suplente. Carlos Marín arrancó la temporada 2025-2026 tras tres temporadas como titular indiscutible en la meta del El Arcángel. Como era de esperar, el almeriense disputó las cinco primeras jornadas en el once inicial. Pese a ello, tras un inicio complicado con tres derrotas y un empate, en los que recibió ocho tantos, el «13» cordobesista pasó a un segundo plano.

Carlos Marín atrapa el balón en el encuentro ante la Cultural Leonesa / Manuel Murillo

Eso sí, el cancerbero volvió al verde ante la Cultural y Deportiva Leonesa tras la convocatoria del andorrano con su selección. En el mismo, Marín dejó su portería imbatida en la victoria del cuadro de Iván Ania por un gol a cero. Asimismo, dejó una gran parada que evitó el empate visitante. Pese a ello, con la vuelta de Iker Álvarez, el ex del Betis Deportivo volvió al banco de suplentes.

Tras esa, el jugador del Principado no ha vuelto a recibir la llamada por parte del combinado nacional de su país. Y es que, Andorra volvió a jugar un mes después en la fase de clasificación para el Mundial 2026, pero el ex del Villarreal no fue convocado por el seleccionador Koldo Álvarez, su propio padre. En las próximas semanas, este volverá a dar la lista de convocados de cara a otra doble cita amistosa del cuadro pirenaico, que se enfrentará los próximos 27 y 31 de marzo a las selecciones de Montenegro y San Marino, respectivamente. Y en ellas, de recibir la llamada, volvería a ser baja por compromisos internacionales el «1» califal.