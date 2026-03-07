Iván Ania, optimista antes de visitar al Racing: "Si ganamos, volveremos a ser candidatos"

No atraviesa el Córdoba CF el momento más dulce de la temporada, ni tampoco le espera un contexto sencillo para recomponerse. Tras una semana especialmente áspera, marcada por tres derrotas consecutivas -la última de ellas, ante el Andorra , especialmente dolorosa- y por dos intentos fallidos de aproximarse a la zona de playoff, el conjunto blanquiverde se presenta ahora ante uno de los retos más exigentes del calendario: este domingo, en El Sardinero, a partir de las 18.30 horas. Allí viajan los pupilos de Iván Ania con la idea de reafirmarse ante el líder, el Racing de Santander, un rival frente al que esperan cumplir un par de objetivos: recuperar el pulso y, de paso, lanzar un mensaje a la categoría.

«Es semana de no leer, no escuchar, no ver nada y centrarte en el trabajo y creer en lo que haces. Ya he pasado, desde que estoy aquí, por momentos similares. Siempre he tomado la misma decisión, intentar reforzar ese plan. Somos los mismos que hace diez días. Hemos tenido una semana muy mala. En el fútbol todo cambia con un resultado. Si hacemos un buen partido y ganas en Santander, volveremos a ser candidatos. Vamos a tener la oportunidad de meternos y depender de nosotros mismos, no tengo ninguna duda. La hemos desaprovechado y no vamos a volver a hacerlo», señaló el entrenador blanquiverde tras la sesión de trabajo de este sábado, última antes del encuentro.

Un botín ingente, pero exigente

Será precisamente en el hogar del principal candidato al ascenso a Primera División donde su bloque busca dar otro giro al guion. Cuatro puntos lo separan de la zona noble, con otros 39 por delante de aquí al cierre regular del campeonato en el fútbol de plata. «No vamos en el mejor momento de la temporada, es evidente, las derrotas hacen daño. Tenemos que mostrar carácter, personalidad y que el equipo se sobrepone a todo. Es muy fácil, cuando ganas, el ser positivo. Si piensas que todo está mal, entras en un bucle. Son tres derrotas dolorosas, pero es mejor tenerlas condensadas en una semana. Era una semana para certificar la salvación de los 50 puntos y aspirar a más, hemos fallado. Toca ir a Santander a ganar», indicó.

En esta ocasión, eso sí, el precio del botín será incluso algo más caro de lo esperado. De tres triunfos consecutivos en casa llega el cuadro de José Alberto López , que también, semana atrás, logró reafirmarse a la vanguardia de la categoría con una goleada ante el Castellón, segundo clasificado (1-3), con el consecuente impulso emocional… «Tenemos que ir a Santander, Burgos, Coruña... Todas son difíciles, esta especialmente. Lo normal es que este año, consiga el ascenso directo. Está arriba por méritos propios, es un equipo muy difícil de contrarrestar, con muchísimo juego interior, un equipo que si se junta y sale en transición, es muy vertical, con jugadores con muy buen pie y velocidad. Tiene una de las mejores plantillas, es el máximo goleador», indicó.

«Todo lo que estemos con la portería a cero, estaremos mucho más cerca de la victoria. Es un rival muy difícil, complicado, pero que igual que aquí fuimos capaces de hacerle dos goles con uno menos… Nos tiene que reforzar y hacernos creer que también les podemos hacer daño y complicar las cosas», manifestó posteriormente.

Iván Ania, sobre el césped del "campo grande" de la Ciudad Deportiva. / A.J. GONZÁLEZ

Theo Zidane vuelve a convocatoria

En clave interna, Ania contará con una novedad concreta en su esquema: la de Theo Zidane, que regresa a la lista tras casi cuatro meses de lesión y después de ser intervenido de un proceso discal en enero. «Entra Theo, ya tiene el alta. No tenemos bajas, vamos recuperando gente, todavía tenemos a Alberto del Moral, Fomeyem, Juan María Alcedo, que son los tres que no están disponibles. Poco a poco vamos vaciando la enfermería, cada vez vamos siendo más, por lo tanto, más fuertes», apuntó.

También tuvo tiempo para repasar posibles rotaciones, un escenario sobre el que, si bien optó por reservar sus cartas, tampoco deshecho la opción de ver caras nuevas en el once de este domingo: «Pierdes un partido y lo ves todo mal, qué mal estuvo este, el otro... Más que culpables, hay que buscar soluciones, es un lema que tengo desde que soy entrenador. Tenemos que mirar más allá del resultado del domingo pasado, mirar el qué necesitamos para el siguiente partido. Todas las decisiones que tomemos tienen que ser dentro de una coherencia, no capricho. Si hay algún cambio, será pensando en el Racing, o bien para defenderle o bien para hacerle daño», cerró.