Horario y dónde ver por televisión el Racing de Santander-Córdoba CF

Tras una semana negra a nivel de resultados -y sensaciones- regresa el Córdoba CF al circuito de LaLiga Hypermotion con una prueba de extremo calado al frente: ante el Racing de Santander, este domingo en El Sardinero (18.30 horas). Un duelo ante el líder, en su propio feudo, con el que el equipo de Iván Ania aspira a dar por cerrada, zanjada y olvidada la serie de tres derrotas consecutivas firmada semana atrás, tras caer ante el Almería, Ceuta y Andorra.

La retransmisión del encuentro estará disponible en las distintas plataformas que integran LaLiga Hypermotion TV. La señal principal será emitida por Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos televisivos de la competición. Asimismo, operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video también incluirán el partido en su oferta. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas comerciales Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá proporcionando la señal mediante Zapi, servicio accesible mediante una cuota mensual.

Duelo de contrastes

En lo estrictamente clasificatorio, el bloque cordobés asoma con cero de los últimos nueve puntos en el zurrón y, en consecuencia, algo más lejos de la zona noble. Concretamente, son otros cuatro puntos los que separan actualmente al Córdoba CF de la sexta plaza, por lo que un hipotético triunfo en suelo cántabro serviría para, además de espantar fantasmas, reengancharse a la lucha. Décimos, con 41 puntos, marchan los pupilos de Ania, cuya última victoria se remonta al cruce frente al Leganés en El Arcángel (2-1), hace cuatro jornadas.

Enfrente aparece el actual líder del fútbol de plata, un Racing de Santander tan estimulado por sus tres triunfos consecutivos en El Sardinero como por su pasada goleada al Castellón en Castalia (1-3), con la que reafirmó su candidatura. Como primer clasificado, el grupo dirigido por José Alberto López suma 53 puntos, cuatro por enciama de la marca castellonense -con una cita más, que zanjó con derrota ante el Sanse-, por lo que la oportunidad para escaparse en la clasificación también se encuentra abierta.

La cita queda a cargo del árbitro balear Luis Bestard Servera, de 31 años, que contará con el barcelonés Rubén Ávalos Barrera en el VAR.