José Alberto López, entrenador del Racing de Santander: "Me gusta ver al Córdoba CF, es uno de los equipos más presionantes de Europa"

Con cautela, la máxima posible, y deshaciéndose en elogios en torno a un plan que, a pesar de llegar tocado, no deja de intimidar. Esos fueron algunos puntos clave del relato de José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, a tan solo un par de fechas del cruce frente al Córdoba CF de Iván Ania este domingo en El Sardinero (18.30 horas). Una cita de la que el cuadro cántabro quiere salir aún más reforzado, tras imponerse semana atrás al Castellón en Castalia, y con la que los pupilos del asturiano buscan lo inverso: cerrar la hemorragia y volver a mirar arriba. «Iván (Ania), para mí, es un grandísimo entrenador, de los mejores de la categoría. El Córdoba CF es el cuarto mejor visitante, el equipo más presionante de la categoría y uno de los equipos más presionantes de todo el fútbol profesional en Europa. Es el segundo equipo con más posesión de la Liga», aseguró el técnico racinguista en el mediodía de este viernes.

«No van a cambiar, Iván es un tío que tiene las cosas y el estilo muy claros. Es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, es un gran equipo. Me gusta ver al Córdoba CF como espectador, es un equipo que sabes lo que te va a ofrecer, es dinámico, atrevido, vertical, juega hacia adelante. Es lo que más en común tenemos», admitió.

Recelo ante los blanquiverdes

Y es que tras tres derrotas consecutivas -Almería, Ceuta y Andorra-, sabe bien José Alberto López que, precisamente, podría ser este el momento en el que más amenazante se presenta la propuesta califal: «El que piense que va a ser un partido fácil porque vengan en dinámica negativa, está más que equivocado. Va a ser muy difícil, vamos a tener que estar muy conectados, exigirnos muchísimo», avisó tajante.

En cuanto a inercia, eso sí, la primera carta cae del lado anfitrión, tras su pasado triunfo ante el conjunto orellut, sinónimo de ahora ser más líder de LaLiga Hypermotion… «Queda mucho, el final son los últimos cinco partidos. El equipo ha evolucionado mucho, los jugadores nuevos, nos han dado otras cosas que nos faltaban. En el mercado de enero, también ha habido un cambio de en torno al 20% en plantilla, que requiere tiempo para ver cómo se consolida todo. Hay una identidad y estilo que hace que no sea nadie imprescindible, está jugando y sacando los partidos con solidez, carácter, mucha personalidad», aseguró.

También tuvo tiempo el ovetense para ahondar en su estado físico, tras pasar por quirófano semana atrás debido a una complicación vascular: «Estoy mejor, no al cien por cien, pero estoy mejor. Estoy ya para ayudar al equipo. Orgulloso de lo que hizo en Castalia, lo que hizo el staff. El domingo, estaré en el banquillo, vamos a ver cómo me voy encontrando hasta entonces. El equipo estará bien dirigido, esté yo o no», explicó.

Pendiente de Gustavo Puerta

Acabó repasando el parte médico de cara al cruce, con el foco puesto sobre un nombre propio, clave en su esquema: Gustavo Puerta. «Está bien, ha sido un proceso vírico, no creo que esté en riesgo su participación», confirmó, a su vez detallando el avance de las recuperaciones de Asier Villalibre y Pablo Ramón, quienes «están próximos a hacer algo con el grupo», pero en ningún caso llegarán al encuentro frente a los cordobesistas.