Javi Castro, jugador del Racing, avisa al Córdoba CF: "Este tipo de equipos nos favorecen"

Una propuesta accesible, con sus matices. Así observan al Córdoba CF desde latitudes norteñas, concretamente desde el Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, que este domingo recibirá al bloque de Iván Ania en El Sardinero a partir de las 18.30 horas. Y allí, como confiesa Javi Castro, una de las piezas de la plantilla de José Alberto López, se espera un duelo de poderes, con ligera ventaja local… «Estamos viendo que nos benefician los equipos que vienen de tú a tú, sacamos más nuestro juego. Cuando un equipo viene a tu casa, o vas fuera, y se encierra, es mucho más difícil atacar a un bloque bajo. Es un tipo de equipos, como el Córdoba CF, nos favorecen, pero no quiere decir que le vayamos a ganar, ni mucho menos. Son un rival muy difícil y jugará sus cartas», analizó.

«Los equipos de Iván Ania son así de atrevidos. También tengo algún compañero allí y veo muchos sus partidos. Me imagino un partido bonito, con El Sardinero lleno. Un partido que mucha gente va a querer ver y que esperamos ganar», aseguró.

Un Racing reforzado

Porque para el madrileño, que suma su segunda campaña en el cuadro cántabro, el contexto para medirse a los blanquiverdes se antoja prácticamente idóneo en estas fechas. De hecho, llega el Racing de imponerse al Castellón en Castalia (1-3) y, con ello, coger algo de terreno en la lucha particular por la primera plaza. «Fue una victoria buenísima para nosotros, por el sitio y también por cómo se dio. Preparamos muy bien el partido, nos salió a la perfección. Son un muy buen equipo y difícil de contrarrestar. Esta temporada, pase lo que pase, las bajas que tengamos, estamos dando siempre la cara», señaló ambicioso.

«A principio de temporada, creo que estábamos haciendo las cosas mejor que como se estaba reflejando en el tema de goles en contra. El trabajo da sus frutos, no hemos dejado de trabajar, de creer en nuestra forma de defender, que también es un tanto atípica respecto a los demás equipos. Nos está dando mucho rédito y resultados», añadió.

La experiencia del pasado curso

Acabó el ex del Alcorcón, fijo este curso en el esquema racinguista, analizando el cambio de mentalidad de la plantilla tras la «experiencia» de la pasada campaña, en la que se rozó el ascenso directo: «De todo se aprende. Noto muchísima tranquilidad, está viniendo bien tanto fuera como dentro. El otro día conseguimos una gran victoria, pero no miramos más allá. Esa tranquilidad con la que estamos viviendo cada semana, cada partido, nos va a dar lo que todos queremos», apostilló.