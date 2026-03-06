El Córdoba CF se sumará a la 'Jornada Retro' con una camiseta inspirada en su historia

Ya es oficial. El Córdoba CF se sumará a la primera Jornada Retro impulsada por LaLiga, una iniciativa que llevará a los clubes del fútbol profesional a mirar al pasado durante un fin de semana muy particular del calendario. Y es que el conjunto blanquiverde vestirá una camiseta especial de inspiración clásica en el encuentro que le medirá al Real Zaragoza en El Arcángel, una cita que servirá para rendir homenaje a una de las etapas más recordadas de la trayectoria cordobesista.

La acción, promovida por LaLiga, se celebrará entre el 10 y el 13 de abril de 2026 y contará con la participación de 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, que saltarán al terreno de juego con equipaciones diseñadas a partir de modelos históricos de sus respectivos archivos. Los árbitros también se sumarán a la propuesta con una indumentaria específica preparada por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF.

En el caso del Córdoba CF, la intención es recuperar la estética de una época significativa de su historia, en una jornada que, además, coincidirá con la jornada 35 del campeonato liguero en la división de plata.

Un viaje visual

La propuesta de LaLiga no se limitará únicamente a las camisetas. Todo el ecosistema visual de la jornada estará impregnado de estética retro, desde los grafismos televisivos hasta distintos elementos de ambientación vinculados a la retransmisión y la experiencia del partido.

Si bien los diseños concretos de cada club todavía no han sido desvelados, las equipaciones se presentarán oficialmente el próximo 19 de marzo, en un evento que tendrá lugar en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

En ese sentido, la jornada busca convertirse en una experiencia global, con activaciones digitales y presenciales que implicarán a entidades, patrocinadores y distintas figuras vinculadas al campeonato, además de iniciativas vinculadas al proyecto «Legends, The Home of Football», dedicado a preservar la memoria histórica del fútbol.

Cartel oficial de la Jornada Retro de LaLiga. / laliga

Apuestas pasadas

Para el Córdoba CF, eso sí, la apuesta por el componente nostálgico no es un terreno completamente inexplorado. Y es que el club ya lanzó en los últimos años distintas iniciativas vinculadas a su pasado, como la camiseta retro conmemorativa del ascenso a Primera División de 1962 en Huesca, una elástica especial que utilizó en el Trofeo Puertas de Córdoba previo al inicio de la temporada 2024-2025 y que fue comercializada, con gran acogida.

Y es que una de las aristas de esta propuesta, precisamente, será el lanzamiento posterior de las elásticas que luzcan los distintos equipos encuadrados en esta jornada de la nostalgia en el fútbol profesional. Piezas téxtiles cuya función, además de ser portadas por los equipos participantes, también serán inicialmente lanzadas a la venta, como gran reclamo para aficionados y coleccionistas.