El Córdoba CF desafía al líder en su fortín: visita a un Racing que no falla en El Sardinero

El Córdoba CF vuelve a abrir su capítulo de salidas con una prueba de máxima exigencia. Los blanquiverdes visitan este domingo El Sardinero (18.30 horas) para medirse al Racing de Santander, actual líder de LaLiga Hypermotion, en un escenario que se presenta como uno de los desafíos más complejos del curso para los de Iván Ania. Y es que tras dos tropiezos consecutivos lejos de casa -cuando antes había que remontarse hasta septiembre para encontrar la última vez que los califas no puntuaron a domicilio-, ante Almería y Ceuta, el examen de esta ocasión bien podría ser el más duro hasta la fecha: ante el cuarto mejor local, principal candidato al ascenso directo y que llega tras tres triunfos al hilo en su hogar.

Además, un dato significativo: los de José Alberto López han anotado en todos y cada uno de los encuentros que han disputado esta campaña en casa.

Es más, en nueve de esas 14 citas totales hasta la fecha, lograron hacer dos o más goles. El marcador más abultado, en ese sentido, se ha repetido en dos ocasiones, con el 4-1 ante el Ceuta y el 4-1 frente a Las Palmas. Eso sí, el fortín cántabro no ha sido tampoco totalmente inexpugnable. Solo tres equipos han conseguido llevarse los tres puntos de allí, todos ellos, paradójicamente, situados en la zona baja de la tabla: Real Zaragoza (2-3), Andorra (1-2) y Cultural (2-4).

A esos tropiezos se suman los empates frente a Granada (2-2) y Leganés (1-1), los únicos visitantes que lograron rescatar algo de su paso por Santander.

Poderío anotador

La gran seña de identidad del Racing, especialmente cuando actúa como anfitrión, es su contundencia en el área rival. El conjunto cántabro suma 31 goles como local, lo que lo sitúa como el segundo equipo más productivo en casa de la categoría, únicamente por detrás del Almería, que alcanza los 33 tantos en el UD Almería Stadium.

En el otro lado de la balanza, los cántabros han encajado 16 goles en su estadio, lo que deja un balance global especialmente favorable: +15 de diferencia goleadora, la mejor de toda la categoría jugando en casa.

En los últimos compromisos, sin embargo, ese potencial ofensivo ha adoptado una versión algo más pragmática. El conjunto santanderino ha resuelto sus dos partidos más recientes en casa con idéntico marcador (1-0), primero ante el Mirandés y posteriormente frente al Burgos, resultados que le han permitido ganar cierta solidez defensiva sin renunciar al liderato -afianzado semana atrás tras ganar en Castalia-.

«Me imagino un partido bonito, con El Sardinero lleno. Un partido que mucha gente va a querer ver y que esperamos ganar», señalaba el pasado viernes Javi Castro, una de las piezas clave en el engranaje del equipo cántabro. Sus palabras anticipan además el ambiente que se espera en el graderío, donde todo apunta a un lleno absoluto para recibir a los de Iván Ania.

Lance del pasado Racing de Santander-Burgos, último partido en El Sardinero. / RACING DE SANTANDER

La visita del pasado año, un aviso

El recuerdo más reciente del Córdoba CF en El Sardinero tampoco invita al optimismo. En la pasada temporada, los blanquiverdes cayeron por 2-0, en un duelo que resolvieron Lago Junior y Ekain, dos futbolistas que ya no forman parte de la actual plantilla racinguista. Más equilibrado fue el cruce de la primera vuelta del presente campeonato, eso sí, disputado en El Arcángel. Aquella noche el marcador terminó 2-2, con un final cargado de tensión, gol sobre la bocina de Christian Carracedo -de penalti- incluido para colocar el empate definitivo en un tramo final en el que los departamentales andaban con un futbolista menos después de la expulsión de Jacobo González.

En aquel encuentro también vio puerta Ignasi Vilarrasa para los blanquiverdes, mientras que los goles del conjunto cántabro llevaron la firma de Marco Sangalli y del excordobesista Andrés Martín.