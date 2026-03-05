El Córdoba CF tendrá que hacerlo en El Sardinero

El Córdoba CF regresa a los Campos de Sport de El Sardinero. La frase conduce, indefectiblemente, a aquella noche copera con Lucas Alcaraz con las muletas, con el cielo cántabro descargando todo el agua posible sobre el césped del campo verdiblanco y con Miguel Ángel Portugal en el banquillo rival. También lleva a aquel gol de Jorge Luque de penalti, decretado por el colegiado por unas manos de Cristian Fernández a disparo de Javi Flores. El centrocampista blanquiverde y -de rojo aquella noche- no falló y firmó el pase a octavos de final de Copa de la 2010-11, en donde tocó el Deportivo de La Coruña y el fútbol dio la vuelta: cuando lo tenía hecho el Córdoba CF, aquella mano de Jomathan Sesma en Riazor impidió hacer historia.

De la Copa a la Liga

Aquella alegría en El Sardinero ha sido de las pocas del Córdoba CFen tierras cántabras, ya que en Liga, el conjunto blanquiverde no tiene al santanderino como un campo amigo. Ni mucho menos. De hecho, de las siete visitas ligueras realizadas por el conjunto cordobesista a El Sardinero en toda la historia, en seis regresó a la ciudad sin ni siquiera un gol marcado. Así, en su primera visita en Liga, en la 1970-71, los blanquiverdes lograron arrancar un punto tras una igualada sin goles. En la siguiente, en la 1972-73, el Córdoba CFcayó por la mínima (1-0), para volver en la 1974-75 a sumar un punto gracias a otro empate sin goles. Todos aquellos encuentros se disputaron en Segunda y hubo que esperar 16 años para que verdiblancos y blanquiverdes se vieran las caras. Pero fue en Segunda B, concretamente, en aquella fase de ascenso tan polémica en la que el Córdoba CF cayó en la liguilla y fue, precisamente, el Racing de Santander, el que regresara al fútbol de plata tras empatar a tres en El Arcángel -episodio de aficionado con el paraguas incluido- y golear 4-0 en Santander a los cordobesistas.

Aquel episodio de la liguilla de ascenso entre el Córdoba y el Racing, a la izquierda. A la derecha, Alcaraz en la banda de El Sardinero. / CÓRDOBA

Con el Córdoba CF de vuelta tras el Cartagenazo, tocó regresar a El Sardinero en diciembre del 2001 y, de nuevo, el Córdoba CFse quedó a cero, concretamente 2-0, mientras que la pasada temporada, tras la vuelta de los blanquiverdes al fútbol profesional, de nuevo tuvo que volver el Córdoba CF a la ciudad sin ver puerta en Santander (2-0).

La única victoria, los únicos goles

Sólo en una ocasión consiguió el Córdoba CFanotar en El Sardinero y ello le valió para sumar su única victoria en tierras cántabras en todas sus visitas ligueras. Fue en la temporada 2012-13, en la que el técnico blanquiverde era Rafa Berges. En aquel encuentro se produjo el primer gol del Córdoba CFen Liga en el campo cántabro. Y fue, curiosamente, el primer gol con la camiseta blanquiverde de Abel Gómez. El granadino botó una falta lejana y el bote despistó al portero racinguista, Mario Fernández, que no supo atajar el disparo del jugador cordobesista. Aquel gol igualaba el inicial de los locales, obra de Gullón y justo tras el descanso, Sureda Cuenca mostraba la segunda amarilla al local Francis, que se las tuvo tiesas con Dubarbier. Hubo hasta dos expulsados más en las filas del equipo entrenado entonces por José Aurelio Gay, lo que facilitó el segundo gol blanquiverde, obra de Pedro (min. 63), rematando la primera y única victoria del Córdoba en El Sardinero hasta ahora José María López Silva, culminando un contragolpe blanquiverde.

Llegaba el Córdoba CFtras haber hecho la machada en Copa de eliminar a la Real Sociedad y enfrentarse al Barcelona de Messi, Xavi y Piqué un mes antes y, por si fuera poco, la victoria en Santander le catapultaba hasta la sexta plaza de la clasificación, durmiendo en aquella jornada 23 en puestos de play off de ascenso. Curiosamente, el Córdoba CFllegaba a El Sardinero en aquella ocasión tras sumar dos victorias consecutivas y aquella fue la tercera. Este domingo, a las órdenes de Iván Ania, lo hará arrastrando tres derrotas seguidas.

Del ‘play off’ al despido

«Ya estamos ahí metidos y mirando hacia los puestos de ascenso directo», dijo Fede Vico aquella noche de enero del 2013, tras el partido. «Cuando se gana el ambiente es bueno y la dinámica es positiva. Hay que ir a por la cuarta victoria consecutiva».

Portadilla del suplemento de Deportes de CÓRDOBA, en enero del 2013. / CÓRDOBA

Se le recordó a Berges la exigencia alrededor de su equipo, que se situaba ya, por fin, en puestos de eliminatorias de ascenso. «Estamos acostumbrados a convivir con la exigencia, porque la gente quiere ver a su equipo ganar. Si mantenemos el nivel como local y seguimos haciendo las cosas así fuera de casa, todo irá a mejor».

Diez jornadas después, Rafa Berges sería destituido tras caer en Guadalajara (3-1) y tras una crisis de resultados que sacaron al equipo de los puestos de privilegio pero que le mantenían cerca de la sexta plaza, pero dejando entre otros hitos, aquella primera y única victoria en Santander de un equipo blanquiverde.

Ahora regresa el Córdoba CFde Iván Ania instalado en una crisis de tres derrotas consecutivas. Tendrá que ponerle fin en El Sardinero, casa del líder.