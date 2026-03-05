El Córdoba CF muestra regularidad en Liga, pero le cuesta dar el salto de calidad para alcanzar los 'play off'

El pasado domingo, el Córdoba CF cerraba ante el Andorra (1-4) el segundo tercio de la Liga en Segunda en esta temporada 2025-26, con lo que tras la disputa de la jornada 28 de competición se quedó en el décimo puesto de la tabla clasificatoria, sumando 41 puntos.

Casi en los 'play off', pero no

El equipo de Iván Ania, al paso del 66,66% de Liga, se sitúa a cuatro puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera División y con 11 de ventaja sobre las posiciones de descenso, un ejemplo más de que el objetivo de este Córdoba CF no podía ser otro en esta temporada que el de pelear las posiciones de privilegio.

Obolskii, el pasado domingo, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Andorra. / MANUEL MURILLO

Pelear no significa lograrlas, pero sí estar en disposición de alcanzarlas hasta la última jornada de Liga. Y en esas anda el Córdoba CF, que ha sufrido tres reveses continuados que, de alguna manera, han regularizado el ritmo de puntuación de los blanquiverdes y, de otra forma, han mostrado que a este Córdoba CF le cuesta dar el último salto, el de calidad, el que le situaría en lo alto de la cima para ver al resto desde arriba. Ese último empujón le sigue faltando al conjunto blanquiverde y se puede ver claramente en los números.

En el primer tercio de Liga, el Córdoba CF sumó 20 puntos y se situaba noveno en la tabla clasificatoria. Con los mismos puntos se colocaban en Sporting y el Valladolid, con un punto más, 21, el Cádiz y el Ceuta, con cinco más el Almería y el Burgos, mientras que con seis más, 26 puntos, encabezaban la tabla la UD Las Palmas, el Racing de Santander -próximo rival del Córdoba CF- y el Deportivo de La Coruña. Por detrás de los cordobesistas, con 19 puntos, se situaban el Castellón y el Albacete, mientras que el Andorra, por ejemplo, sumaba 17 y el Málaga se quedaba en 15 al paso de la jornada 14.

Una frustrante regularidad

Si se toma el segundo tercio de Liga, lo más llamativo para los cordobesistas es que su equipo ha hecho prácticamente lo mismo. De hecho, logrado una cifra de puntos ligerísimamente mejor, 21, por lo que es obvio que la plantilla del Córdoba CF está respondiendo a lo que las cifras aseguran: es el 12º límite salarial de Segunda División y se sitúa en el décimo puesto. Quizá lo que le pueda estar faltando a este Córdoba CF es, precisamente, ese extra al que se aspira, competitivamente hablando, cuando se inicia cada Liga. Mejorar y hacer rendir por encima de sus teóricas prestaciones una plantilla. Porque atendiendo a los números, el Córdoba CF de la 2025-26 está siendo regular, con 20 puntos en el primer tercio de Liga y 21 en el segundo tercio. La diferencia se encuentra en que en esta Segunda, como en todas, en ese segundo tercio de Liga ha habido arreones, y alguno de ellos significativos. Un arreón que no ha sido capaz de dar el equipo de Iván Ania, lastrado por esas tres últimas derrotas.

Dalisson de Almeida recibe instrucciones de Iván Ania en un partido del Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Ese arreón sí lo ha dado el Málaga. El equipo de la Costa del Sol sumó, como se ha citado, 15 puntos en el primer tercio, pero dio un acelerón en el segundo para alcanzar 32 puntos y llegar a los 47. Es el Málaga el equipo que más puntos sumó desde la jornada 15 a la 28. El segundo fue el Castellón, otro que dio un arreón espectacular, ya que si en el primer tercio hizo 19 puntos, en el segundo se fue hasta los 30 para sumar 49. Tras ellos, el Racing, que al igual que el Córdoba CF mantiene una regularidad, aunque un escalón por encima. El próximo rival de los blanquiverdes logró 26 puntos en el primer tercio de Liga e hizo 27 en el segundo, con lo que mantiene una velocidad de crucero que le llevará a una cifra cercana -si no la rebasa- a los 80 puntos a final de Liga. Algo parecido le pasa al Almería, con 25 puntos en el primer tercio y 24 en el segundo, o el Ceuta, con 21 en el primero y 23 en el segundo tercio de competición.

Por lo tanto, el Córdoba CF mantiene una regularidad que le llevará a una cifra en torno a los 60-63 puntos a final de Liga, unos números que le dejarían cerca de la zona de play off, aunque no la alcanzaría, por lo que necesitará una reacción en las últimas 14 jornadas de Liga.

Déficit de cuatro puntos

Por lo pronto, el segundo ciclo de Liga lo terminó con un déficit de cuatro puntos. De la jornada 1 a la 11 y de la 15 a la 25 -las 11 primeras de cada ciclo-, el conjunto blanquiverde hizo 16 y 18 puntos, respectivamente. En esas tres últimas jornadas del primer ciclo, los blanquiverdes sumaron cuatro puntos, mientras que en las tres últimas del segundo ciclo sumaron cero.

Iván Ania, durante un entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel. / CCF

No es sólo una sensación en el terreno de juego, hasta los números transmiten que, justo cuando toca dar el último salto a la cumbre, al Córdoba CF se le hace el esfuerzo demasiado grande. Cumple con el criterio que se le presupone por límite de coste de plantilla, es decir, estar en mitad de la tabla o en la primera mitad de la misma, pero no se muestra capaz de dar ese último salto a la zona de privilegio.

Frente a esta regularidad en el puntaje del Córdoba CF, se encuentran los picos, hacia arriba y hacia abajo, en Segunda División. El Málaga protagoniza el mayor, con 17 puntos de diferencia entre el primer tercio y el segundo (15 y 32). Le sigue el Castellón, con más 11 (19 y 30) y el Zaragoza, con más seis (9 y 15). En el polo opuesto, el de las mayores caídas, se encuentra el Valladolid, con un descenso de ocho puntos (20 y 12), seguido por un cuarteto con una caída de siete puntos que conforman Las Palmas (26 y 19), el Burgos (25 y 18), el Cádiz (21 y 14) y la Cultural (17 y 10).

Pero lo cierto es que, la mayoría de los equipos (12 en total) han mantenido una regularidad a prueba de bombas y la diferencia entre el primer ciclo de Liga y el segundo apenas se diferencia en tres puntos o menos, sean a favor o en contra. El Deportivo, el Racing de Santander, el Almería, el Ceuta, el Córdoba CF, el Sporting, el Albacete, el Leganés, el Andorra, el Granada, el Huesca y el Mirandés han obtenido en el segundo tercio de Liga un margen de puntos prácticamente idéntico, con apenas diferencias de tres puntos o menos a favor o en contra.