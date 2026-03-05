Andrés Martín y Villalibre, la amenaza del Racing: el Córdoba CF busca mejorar su defensa

No llega el encuentro de este domingo (18.30 horas) al Córdoba CF en su mejor momento. Las tres derrotas consecutivas cosechadas por el equipo de Iván Ania han puesto sordina a los ánimos que se oían en el entorno cordobesista de que el equipo pudiera asaltar las posiciones de play off justo a la llegada del mes de marzo. Primero fue el 2-1 en Almeria, en donde encajó los dos tantos rojiblancos en los minutos 26 y 30. Pero sobre todo ofreció una imagen de inferioridad manifiesta en la primera mitad. Luego, el gol de Percan a poco más de diez minutos del final maquilló en algo el resultado y entonó las tristes sensaciones del primer acto, pero la derrota se añadió en el casillero. Pocos días después tocó el encuentro aplazado en Ceuta. Y de nuevo en menos de 30 minutos encajó no dos, sino tres goles el equipo de Iván Ania. Ni los dos goles anotados ni mostrar una mejor imagen en la segunda parte satisfizo del todo, ya que en ese segundo acto, lo cierto es que el conjunto blanquiverde no consiguió generar ninguna ocasión clara de gol. Y, finalmente, le llegó al Córdoba CF otro mazazo el pasado lunes, cuando el Andorra le arrolló en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, volviendo a endosarle tres goles en la primera media hora de juego. Lo peor para el Córdoba CF es que el equipo pirenaico pudo hacer aún mayor sangre, ya que gozó de más ocasiones, pero finalmente el resultado (1-4), siendo sonrojarte, no fue escandaloso.

Desequilibrio defensivo blanquiverde

Así, el equilibrio mostrado desde octubre o noviembre hasta primeros del mes pasado por el Córdoba CF desapareció de un plumazo en las últimas semanas, ya que en las jornadas previas al encuentro en Almería (ante un Valladolid en inferioridad y ante un Leganés que apretó en la recta final del encuentro), el Córdoba CF de Iván Ania ya apuntó que no era el mismo equipo de diciembre, ni en juego ni en sensaciones, más allá de resultados. Ese abandono del equilibrio logrado con mucho esfuerzo ha dejado una estadística que empieza a ser preocupante para el club de El Arcángel.

Carlos Albarrán, a la derecha de la imagen, junto a Iván Ania en un partido en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

En lo que se lleva de 2026, sólo cuatro equipos han encajado más goles que el Córdoba CF en las nueve jornadas disputadas hasta ahora. El Valladolid, con 19 goles -y que, recordemos, dobló la rodilla en El Arcángel sólo cuando se vio en inferioridad numérica-, la Cultural Leonesa, el Cádiz y el Ceuta -ante el que cayeron los blanquiverdes hace unos días, los cuatro con 16 goles. Tras ellos se sitúa el Córdoba CF, precisamente, con 14 tantos encajados en esas nueve jornadas, a una media de 1,56 por encuentro, los mismos que el Andorra, curiosamente, el Mirandés, y el Almería. La séptima mejor defensa del 2026 la presenta el próximo rival de los blanquiverdes, el Racing de Santander, que ha encajado nueve goles (uno por partido de media), superado por el Castellón (cinco goles), Eibar (6), Málaga (7) y Leganés, Albacete y Burgos, con ocho goles cada uno.

Duro viaje a Santander

Esa debilidad defensiva le ha llegado en el 2026 al Córdoba CF en el peor momento, justo cuando empiezan a decidirse las posiciones y los equipos buscan un buen lugar para su batalla final en su objetivo de Liga. Y esa flojedad en la zaga no será la mejor tarjeta de visita, este domingo, en su visita a los Campos de Sport de El Sardinero, ya que el Racing de Santander es el máximo goleador de Segunda División y el segundo mejor anotador como local de la categoría.

Vilarrasa y Mikel Goti se retiran a vestuarios tras la primera parte del Córdoba CF-Andorra / Manuel Murillo

Pero se pueden poner nombres a esa fortaleza ofensiva y uno de ellos es más que conocido. Andrés Martín y Asier Villalibre conforman la segunda mejor pareja goleadora de Segunda División en esta temporada 2025-26. El mejor dueto lo conforman los indálicos Sergio Arribas (15 goles) y Adrián Embarba (10), con 25 goles de los 53 anotados por el Almería (47,16%). Detrás de ellos se encuentran los verdiblancos Andrés y Villalibre, como se ha apuntado. El exblanquiverde ha festejado 13 goles, mientras que su compañero lo ha hecho en 10 ocasiones, 23 tantos de los 56 marcados por el Racing de Santander hasta la jornada 28 de Liga (41,07%). Está por ver si el vizcaíno llega al partido. Este martes ya pisó césped y la esperanza de los racinguistas es que los cinco días que le separaban hasta el encuentro basten para que José Alberto pueda disponer de él. Si el técnico tira de prudencia será un alivio para la zaga cordobesista. Tras ellos se encuentran Dubasin (12) y Otero (8) del Sporting, Yeremay (10) y Eddahchouri (9) del Deportivo, Chupe (10) y Larrubia (8) del Málaga y Adrián Fuentes (10) y Jacobo González (7) del Córdoba CF, precisamente, cuyos 17 goles suponen el 44,73% de los 38 anotados por el conjunto blanquiverde.

Harán falta sus goles en El Sardinero este domingo si el Córdoba CF aspira a regresar con algo positivo de tierras cántabras, pero también tendrá que cambiar radicalmente en su faceta defensiva y regresar al equilibrio para anular a la segunda mejor pareja ofensiva de la Liga Hypermotion, que juega en el Racing: Andrés Martín y Asier Villalibre.