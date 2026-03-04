El Racing recupera a su técnico, José Alberto López, y a Andresito antes de recibir al Córdoba CF

El próximo rival del Córdoba CF en la Liga Hypermotion, el Racing de Santander, ya ha puesto el punto de mira en el encuentro que enfrentará a ambos equipos el próximo domingo, 8 de marzo, a las 18.30 horas en El Sardinero. Los blanquiverdes se medirán al líder destacado en un partido correspondiente a la 29ª jornada.

La mejor noticia que ha podido recibir en las últimas horas el Racing ha sido el regreso a los entrenamientos del técnico, José Alberto López, tras estar varios días de baja médica, lo que ha ocurrido en la mañana de este miércoles.

El entrenador asturiano fue intervenido el pasado día 25 de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias. Una vez recibida el alta médica, ha vuelto a trabajar con el Racing, aunque poco a poco, ya que este jueves ha seguido el entrenamiento sentado en un banquillo. López, que se perdió la victoria del Racing por 1-3 en Castellón, todo apunta a que estará en el banquillo de regreso en el partido contra el Córdoba CF.

La vuelta de Andresito

Otra novedad en el Racing viene motivada por el regreso a la convocatoria de Andrés Martin ‘Andresito’ tras perderse un partido por sanción. El delantero sevillano es el segundo máximo goleador de la categoría con 13 tantos en 27 encuentros.

Andresito hay que recordar que cuenta con pasado blanquiverde, pues formó parte del club durante dos temporadas entre los años 2017 y 2019. Seis goles en 29 partidos logró con el primer equipo en la campaña 18-19. El hispalense le marcó al Córdoba CF en el partido de la primera vuelta. En concretó anotó el 0-1 en un partido que los de Ania llegaron a perder por 0-2 pero que acabaron empatando.

Andrés Martín, en el partido disputado por el Córdoba CF y el Racing en el feudo blanquiverde. / A.J. González

Una plaga de lesiones en la delantera

El Racing cuenta con varias bajas de cara al choque contra los de Iván Ania, la mayor parte de ellas en la delantera. El delantero Manex Lozano sufrió hace un mes la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que tiene complicado volver en esta temporada.

Tampoco se les vio en el entrenamiento de este miércoles al atacante Arana y al defensa Mantilla. El primero sufrió hace dos semanas una rotura de fibras en un entrenamiento y todavía no ha vuelto. Mantilla se lesionó en el partido contra el Castellón, precisamente cuando marcó el segundo gol de su equipo. Estará al menos cuatro semanas de baja.

Otros tres jugadores más sufren problemas físicos. Los atacantes Jaime Mata y Villalibre han hecho este miércoles trabajo específico sobre el césped. Al defensa Pablo Ramón se le ha visto sobre el campo por primera vez en un mes, si bien trabajando al margen de sus compañeros. Hasta siete jugadores del filial han entrenado este miércoles con el Racing, a la vista de las bajas que acumula.

El Córdoba CF, en jornada de descanso

El Córdoba CF ha descansado mientras este miércoles. El jueves volverá a los entrenamientos para preparar el choque de Santander. Los de Ania vienen de encajar tres derrotas seguidas, en las que ha encajado nueve goles y ha marcado cuatro. A cuatro puntos de la sexta plaza, necesita reaccionar ya para mantenerse en la lucha por una plaza en las eliminatorias de ascenso.