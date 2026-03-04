Emotivo homenaje a Juan Verdugo, leyenda del Córdoba CF

Juan Verdugo Pérez, uno de los grandes defensas en la historia del Córdoba CF, recibió un merecido homenaje en un acto organizado por la peña cordobesista Las Leyendas del Córdoba CF. La cita contó con una notable asistencia de público, entre ellos familiares del homenajeado y una nutrida representación de veteranos del club blanquiverde.

El acto, celebrado en un ambiente íntimo y profundamente cordobesista, estuvo conducido por Cristóbal Gálvez, quien ejerció como presentador y mantenedor. En su intervención inicial, destacó la figura de Verdugo no solo por su dilatada y brillante trayectoria futbolística —que le llevó a defender las camisetas del Córdoba CF, Real Madrid y Espanyol—, sino también por su reconocida calidad humana.

La Asociación de Veteranos del Córdoba CF estuvo representada por el exentrenador Pepe Escalante, encargado de hacer entrega de un obsequio institucional al protagonista de la jornada. También tomaron la palabra, de forma espontánea, Rafael Jaén ‘El Cone’, Manolo López Prieto, el propio Escalante y ‘Paquito’ Varo, visiblemente emocionado al rememorar vivencias compartidas con el exdefensa montillano.

Juan Verdugo, en el centro, tras su acto de homenaje organizado por la peña Las Leyendas del Córdoba CF. / CÓRDOBA

Un vídeo emotivo sobre la carrera del defensa

Uno de los momentos más significativos del homenaje fue la proyección de un vídeo con imágenes de algunos de los mejores episodios deportivos vividos por Juan Verdugo a lo largo de su carrera, despertando aplausos y nostalgia entre los asistentes.

El homenajeado, emocionado, agradeció a la peña organizadora “la iniciativa puesta en marcha”, así como “la atención y el cariño recibido”, en un reconocimiento que pone en valor su legado dentro y fuera de los terrenos de juego.

El acto concluyó con un ambiente distendido, en el que la peña ofreció una copa de vino español y una degustación de paella a todos los presentes, cerrando una jornada de memoria, gratitud y sentimiento blanquiverde.