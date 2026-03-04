El Córdoba CF, segundo equipo con más goleadores diferentes: Adilson Mendes vuelve a ver portería en su regreso

Una de las pocas notas positivas que dejó la abultada derrota del Córdoba CF el pasado lunes ante el Andorra (1-4) fue el tanto de Adilson Mendes cuando el partido llegaba a su fin. El extremo portugués volvió a mostrar su chispa y desequilibrio en la banda izquierda de El Arcángel y generó la mayor parte del peligro blanquiverde en el encuentro, dando muestra de su vuelta a nivel competitivo. De hecho, la primera diana del lisboeta en el actual curso, también la primera tras 440 días después de la última que había firmado -ante el Eibar, en diciembre de 2024-, es su decimotercera como blanquiverde, en lo que es su tercera temporada en el club.

Goles bien repartidos

Durante esta campaña han sido catorce los goleadores diferentes dentro del cuadro dirigido por Iván Ania. Este dato convierte al conjunto blanquiverde en el segundo equipo con más anotadores distintos de LaLiga Hypermotion, solo superado por el Castellón, con 16 jugadores que han visto portería. Igualados están conjuntos como el Almería, Ceuta, Granada y Racing de Santander, su próximo rival. Pese a esta diversidad en el aspecto anotador, dentro de la plantilla califal, Adrián Fuentes sigue siendo el pichichi de la plantilla con gran diferencia, ya que, tras sus diez dianas, en él recaen más del 25% de las anotaciones, sobre el total de 38 selladas por el equipo.

Tras el punta ex del Tarazona se encuentra Jacobo, quien ha visto puerta en siete ocasiones, dos de ellas desde los once metros. En tercera posición se encuentra Sergi Guardiola, con tres conversiones, que completa el podio de los máximos goleadores. Ya con dos dianas se abre una lista de nombres como el de Dalisson, Requena, Carracedo y Diego Bri. Y por último, junto a Adilson, cierran los jugadores que solo han convertido una vez como Percan, Kevin Medina, Goti y Rubén Alves.

Adilson Mendes estira durante un entrenamiento del Córdoba CF esta temporada / A.J. González

Un ejercicio de resiliencia

Mendes volvió a los terrenos de juego el pasado mes de enero en la visita del Córdoba CF a Las Palmas, en un encuentro en el que el portugués provocó un penalti y una expulsión en uno de sus primeros toques tras entrar como suplente. Todo después de la grave lesión que lo mantuvo en el dique seco durante más de diez meses. Tras su regreso, el lisboeta ha contado con minutos en los cinco partidos que el conjunto blanquiverde ha tenido por delante, todos ellos saliendo desde el banquillo.

Y es que el atacante cordobesista sufrió una de las lesiones más duras del deporte rey, la rotura del ligamento cruzado. En su proceso de recuperación, el jugador luso realizó trabajos fuera del campo hasta su reincorporación a los entrenamientos en el mes de noviembre, alternando ejercicios con el grupo y fuera de él. Tras su reaparición, el rendimiento del «17» ha ido creciendo de manera exponencial y su participación en minutos también ha ido creciendo, por lo que no sería descabellado ver pronto su nombre en en once inicial.