LaLiga prepara una jornada retro y el Córdoba CF podría vestirse de historia ante el Zaragoza

La nostalgia tomará el protagonismo en el tramo final de temporada 2025-2026. Y es que LaLiga ultima una jornada temática especial en la que los 42 clubes del fútbol profesional -tanto de LaLiga EASports como de LaLiga Hypermotion- saltarán al césped con equipaciones de inspiración retro, en un homenaje a distintas épocas doradas del balompié español.

La propuesta, ya comunicada y trabajada junto a las entidades participantes, apunta inicialmente al entorno del 12 de abril, aunque la fecha definitiva, así como los detalles visuales del proyecto, serán presentados oficialmente el 19 de marzo. Si el calendario se mantiene en esos términos, el Córdoba CF de Iván Ania -que contempla ese día- podría lucir su indumentaria vintage en el duelo frente al Zaragoza en El Arcángel, aún a la espera de horario definitivo.

Más que una camiseta

Eso sí, la acción no se limitará al diseño textil. La intención de LaLiga es recrear la atmósfera del fútbol de otras décadas, tanto en los estadios como en la retransmisión televisiva. Se estudia la utilización de balones con estética ochentera, grafismos televisivos clásicos, marcadores de diseño antiguo e incluso un estilo narrativo acorde con el contexto histórico que se pretende evocar a lo largo del fin de semana.

En esencia, se trata de convertir esa jornada en una experiencia inmersiva, un viaje al pasado que conecte generaciones y ponga en valor la tradición de los diferentes clubes componentes desde un prisma cargado de nostalgia. Tampoco será una propuesta excesivamente desconocida para el club cordobés, que años atrás, sin ir más lejos, ya exploró vestimentas de esta índole con el lanzamiento de su camiseta retro exclusiva en memoria del ascenso a Primera División de 1962 en Huesca, con la que disputó la edición del Trofeo Puertas de Córdoba previo a la temporada 2024-2025 en el fútbol de plata.

Vista del dorsal y lema de aquella camiseta retro del Córdoba CF, lanzada en 2024. / CÓRDOBa

Un guiño al pasado… y al mercado

De este modo, cada entidad diseñará una camiseta vinculada a su historia: puede remitir a una etapa especialmente brillante o a una imagen icónica. Es más, la previsión es que estas equipaciones no se limiten al uso puntual en partido, sino que posteriormente salgan a la venta como edición especial, un segmento que habitualmente genera alta demanda entre coleccionistas y aficionados.

Según ha podido saber este periódico, la idea del Córdoba CF es precisamente apostar por la creación de una nueva elástica que «apele a un momento histórico del cordobesismo» para dicha cita, que coincidiría con la jornada 35 de la agenda doméstica en Segunda.

El proyecto, todavía pendiente de oficialización definitiva, se integrará en el calendario regular y afectará a todos los encuentros del fin de semana seleccionado, que adoptarán una estética homogénea de corte vintage.