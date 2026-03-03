Investigación abierta y tres ultras expulsados por realizar el saludo nazi en el Córdoba CF-Andorra

La derrota del Córdoba CF ante el Andorra (1-4), correspondiente a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, dejó un episodio que trasciende lo estrictamente deportivo. Y es que en la zona de Fondo Sur de El Arcángel se produjeron gestos de saludo nazi por parte de varios aficionados, hechos que ya han derivado en la expulsión de tres ultras identificados.

Los incidentes, según ha avanzado ABC Córdoba y ha podido confirmar este periódico, se registraron en los prolegómenos del descanso y fueron detectados a través del sistema de cámaras de LaLiga. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) procedió a la identificación de los implicados, que fueron expulsados del estadio por vulnerar la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Investigación abierta y posibles sanciones

Según fuentes de la investigación, no se trata de un caso aislado. De hecho, las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en la identificación de más aficionados que habrían realizado los mismos gestos y que quedaron registrados en las imágenes.

El proceso sancionador queda ahora en manos del organismo policial competente, encargado de elevar las correspondientes propuestas de sanción. Paralelamente, el Córdoba CF dispone de mecanismos internos para retirar la condición de abonado a los implicados por incumplimiento del régimen interno del club.

La investigación continúa abierta y no se descarta que se amplíe el número de usuarios detectados en los próximos días.

«Esto no tiene cabida aquí»

Desde la Federación de Peñas del Córdoba CF, su presidente, José Luis Llergo, calificó lo sucedido como «inadmisible». Subrayó que el fútbol debe ser un espacio de encuentro y convivencia, sin cabida para la violencia, el racismo o los delitos de odio, y respaldó la actuación del club en aplicación de su normativa interna. También recordó que LaLiga cuenta con protocolos específicos para este tipo de situaciones.

«No nos gustan, para nada, este tipo de incidencias, lógicamente. Promovemos que el fútbol sea una vía de encuentro, convivencia y de festejo, pero esto no tiene cabida aquí. Es todo lo contrario a lo que debe ser», aseguró.

Precedente reciente en el Bernabéu

Lo ocurrido en El Arcángel conecta con un episodio similar registrado recientemente en el Santiago Bernabéu, durante el pasado encuentro de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. En aquella ocasión, el club blanco detectó a un aficionado realizando el mismo gesto a través de las cámaras de televisión y activó de inmediato un procedimiento disciplinario interno para su expulsión.

Y es que la vigilancia sobre comportamientos de esta naturaleza se ha intensificado en los últimos años, con protocolos coordinados entre clubes, LaLiga y fuerzas de seguridad. En definitiva, los hechos localizados durante el desarrollo del encuentro entre el Córdoba CF y el Andorra vuelven a situar el foco en la tolerancia cero frente a manifestaciones que vulneran la normativa y atentan contra los valores que el deporte pretende representar.